Стоматолог объяснила, как без лекарств унять зубную боль

Не всегда при зубной боли можно сорваться и побежать к стоматологу на лечение. Но различные таблетки и лекарственные растворы лишний раз пить не хочется. Оказывается, можно прибегнуть к народным средствам, потому что некоторые из них на самом деле эффективны. Врач-стоматолог, основательница Smilestudio Луиза Автандилян рассказала, чем можно полоскать рот при воспалении и боли.

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Лучше всего, по её словам, подойдут ромашка, чабрец, череда, календула, мята, мелисса, кора дуба, шалфей, зверобой, корень солодки и сосновая хвоя. Можно выбрать какой-то один растительный сбор.

«Главное, чтобы раствор для полоскания не был слишком горячим или холодным. Следует проводить процедуру каждый час, а также после приёма пищи. Это поможет снять воспаление и немного унять боль», — объяснила Автандилян в беседе с «Газетой.ru».

Но не у всех под рукой найдутся нужные травы. Альтернатива им есть — это раствор на основе поваренной, морской или йодированной соли. Солевой раствор при полоскании дезинфицирует ротовую полость и борется с воспалением. Очень важно полоскать не менее трёх минут, меняя раствор каждые 30 секунд, подчеркнула врач. В конце не надо промывать рот чистой водой. Пусть соль дольше подействует.

Больной зуб можно натирать мякотью алоэ. Это тоже уничтожит бактерии и укрепит местный иммунитет. Не хотите алоэ? Можно проделать то же самое гвоздикой, а точнее эвгенолом. Это основной компонент гвоздичного масла, препарат используется для обезболивания и заживления ран.