Терапевт рассказала, когда при курении вейпа можно умереть

В курительных жидкостях, которыми наполняют электронные сигареты, высокое содержание химикатов и ароматизаторов. При их вдыхании может происходить воспаление и повреждение бронхов и легочной ткани. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредила врач-терапевт Надежда Лапа.

Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По ее словам, полноценное влияние ароматизаторов и других токсических веществ в электронных сигаретах на организм человека до конца не изучено.

"Следовательно, вейпер ставит «эксперимент» над самим собой. Кроме того, жидкости могут стать причиной аллергических реакций, если в них или во вдыхаемом дыме будут содержаться аллергены", — уточнила Лапа.

Проявиться аллергическая реакция может зудом, незначительным покраснением и припухлостью кожи в областях, попавших в зону воздействия выдыхаемого пара. Также может возникнуть раздражение слизистых оболочек глаз, кожи вокруг рта и ноздрей, сопровождающиеся отечностью, рассказала врач.