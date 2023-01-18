Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+13° в 
USD 68.87EUR 74.59
Войти в почту
1 час назад

Терапевт Лапа рассказала, когда при курении вейпа можно умереть

Вечерняя Москва

В курительных жидкостях, которыми наполняют электронные сигареты, высокое содержание химикатов и ароматизаторов. При их вдыхании может происходить воспаление и повреждение бронхов и легочной ткани. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредила врач-терапевт Надежда Лапа.

Терапевт рассказала, когда при курении вейпа можно умереть
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя МоскваВечерняя МоскваВечерняя Москва

По ее словам, полноценное влияние ароматизаторов и других токсических веществ в электронных сигаретах на организм человека до конца не изучено.

"Следовательно, вейпер ставит «эксперимент» над самим собой. Кроме того, жидкости могут стать причиной аллергических реакций, если в них или во вдыхаемом дыме будут содержаться аллергены", — уточнила Лапа.

Проявиться аллергическая реакция может зудом, незначительным покраснением и припухлостью кожи в областях, попавших в зону воздействия выдыхаемого пара. Также может возникнуть раздражение слизистых оболочек глаз, кожи вокруг рта и ноздрей, сопровождающиеся отечностью, рассказала врач.

"При сильной аллергической реакции не исключен и летальный исход из-за анафилактического шока", — заключила терапевт.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители