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1 час назад

Рентгенолог Рахманов назвал первые признаки перелома носа

Слово и Дело

Иногда бывает сложно определить реальный ущерб после ушиба той или иной части тела. Врач-рентгенолог Алексей Рахманов назвал первые признаки перелома носа.

Рентгенолог назвал первые признаки перелома носа
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Часто начинается сильное кровотечение, боль и мешающий дыханию отек. Чтобы облегчить неприятные ощущения, необходимо приложить холод к травме, передает NEWS.ru.

«Любой доступный холод. Зимой — снег. Либо охлаждающий пакет, лед, что угодно из морозилки — мясо, овощи», — сообщил Романов.

После оказания первой помощи, необходимо обратиться в травматологию или к хирургу. Медики назначат исследования, на основании которых будет предложено лечение, добавил специалист.

Болезни и лекарства,Алексей Рахманов,
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