Рентгенолог назвал первые признаки перелома носа

Иногда бывает сложно определить реальный ущерб после ушиба той или иной части тела. Врач-рентгенолог Алексей Рахманов назвал первые признаки перелома носа.

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Часто начинается сильное кровотечение, боль и мешающий дыханию отек. Чтобы облегчить неприятные ощущения, необходимо приложить холод к травме, передает NEWS.ru.

«Любой доступный холод. Зимой — снег. Либо охлаждающий пакет, лед, что угодно из морозилки — мясо, овощи», — сообщил Романов.