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1 час назад

Психолог объяснила, как избавиться от гриппа и ОРВИ без таблеток

РИА "ФедералПресс"

Эмоции человека способны оказывать влияние на его здоровье и провоцировать болезни. Психолог Галина Руснак объяснила, как без таблеток избежать простуды и гриппа.

Как избавиться от гриппа и ОРВИ без таблеток
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Если вы понимаете, что болеть выгодно, срочно ищите другие способы удовлетворить свои желания и наладить отношения с близкими более безопасным для здоровья путем», – отмечает эксперт.

Как объясняет Галина Руснак, некоторые люди пользуются болезнями для того, чтобы манипулировать окружающими, так они добиваются внимания и ощущают свою значимость. Психолог призывает таких людей остановиться и пересмотреть свои способы сблизиться, чтобы не вредить самому себе, передает Life.ru.

Также здоровье ухудшается после того, как человек испытывает негативные эмоции. Этого можно избежать, приложив усилия, чтобы поднять себе настроение. Стоит принять расслабляющую ванну, посмотреть любимое кино или прочитать книгу. Также необходимо по возможности оградить себя от всего негативного.

Избежать заболевания может помочь мотивация. Если найдется цель, то на ее достижение будут уходить все силы, а отношение к болезням изменится.

При этом важно помнить, что нельзя перенапрягаться и чрезмерно нагружать себя работой и делами. Если организм устанет и захочет расслабиться, он подаст сигнал в виде болезни. Эксперт советует в таком случае не пить таблетки, а устроить выходной, сходить на массаж или в бассейн.

Ранее «360» писал, как быстро восстановиться после гриппа.

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