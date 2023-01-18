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2 часа назад

Мясников раскрыл показатели нормы и отклонения артериального давления

Мослента

Норму и отклонения в показателях при измерении артериального давления раскрыл в своем Telegram-канале врач-терапевт Александр Мясников. Он отметил, что это не такой примитивный вопрос, как может сначала показаться. Мясников пояснил, что сейчас идеальным показателем давления принято считать 110 на 70, а не привычные всем 120 на 80.

Мясников раскрыл показатели нормы и отклонения артериального давления
Фото: МослентаМослента

«Норма артериального давления сегодня менее 120/80. 120/80-129/80 — предгипертония. 130-139 на 80-89 — уже начальная стадия гипертонии. 140 на 90 и выше — это уже 2-я стадия артериальной гипертензии (гипертоническая болезнь)», — написал он.

При этом доктор уточнил, что показатели нормы могут меняться в случае, если у человека диабет и беременность. У спортсменов же привычным становится давление 100 на 60 или 90 на 50 миллиметров ртутного столба.

Измерять показатели эксперт рекомендует только в состоянии полного покоя три раза подряд. Перед началом измерений необходимо как минимум пять минут спокойно посидеть, после чего приступать к процедуре.

«Очень часто спрашивают, какие аппараты лучше покупать. Аппараты, где накладывается на запястье манжетка, малоэффективны. Манжетка аппарата должна обязательна накладываться на руку, а аппарат может быть механическим. Электронные аппараты допустимы, но их показания часто неправильны», — добавил врач.

Ранее Мясников перечислил ошибки при лечении гипертонии. По его словам, большинство людей с повышенным давлением борются с недугом неправильно.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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