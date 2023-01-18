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53 минуты назад

Как распознать панкреатит

runews24.ru

Панкреатит - это воспаление поджелудочной железы, которое чаще всего возникает при злоупотреблении алкоголем, из-за воздействия токсинов и при желчекаменной болезни. Еще один фактор, повышающий риск возникновения болезни – наследственная предрасположенность, говорит гастроэнтеролог Ирина Шубина.

Как распознать панкреатит
Фото: runews24.rurunews24.ru

Распознать у себя заболевание можно по боли в верхней части живота, которая «отдает» в спину. При этом после еды интенсивность болевых ощущений меняется, становясь сильнее, а в положении сидя или при наклоне вперед, наоборот, уменьшается.

Если панкреатит носит хронический характер, у больного наблюдается жидкий стул, характерные боли в животе и потеря веса. Если заболевание не лечить, оно может привести к диабету, говорит врач.

Что касается острой стадии, оно может потребовать хирургическое лечение. При таком состоянии к привычным болям в верхней части живота добавляются рвота и повышение температуры. Такое состояние требует немедленного обращения к врачу, подчеркивает Шубина.

Болезни и лекарства,Ирина Шубина,
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