Россиянам перечислили неочевидные симптомы рака

Необъяснимая потеря веса и внезапное отвращение к мясу могут говорить о развивающемся раке, заявила онколог Екатерина Болотская. Неочевидные симптомы онкологического заболевания она перечислила россиянам в беседе с «Вечерней Москвой».

На ранних стадиях, привела пример она, о развитии опасного состояния может свидетельствовать повышенная утомляемость при привычных нагрузках. Кроме того, на рак могут намекать снижение аппетита и извращение вкуса, а также появление отвращения к определенным продуктам, чаще всего к мясным блюдам. Насторожить, уверена Болотская, должны также необъяснимая потеря веса (более 10 процентов за полгода), повышение температуры тела без видимой причины, анемия и боли.