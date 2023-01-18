Россиянам перечислили неочевидные симптомы рака

Необъяснимая потеря веса и внезапное отвращение к мясу могут говорить о развивающемся раке, заявила онколог Екатерина Болотская. Неочевидные симптомы онкологического заболевания она перечислила россиянам в беседе с «Вечерней Москвой».
На ранних стадиях, привела пример она, о развитии опасного состояния может свидетельствовать повышенная утомляемость при привычных нагрузках. Кроме того, на рак могут намекать снижение аппетита и извращение вкуса, а также появление отвращения к определенным продуктам, чаще всего к мясным блюдам. Насторожить, уверена Болотская, должны также необъяснимая потеря веса (более 10 процентов за полгода), повышение температуры тела без видимой причины, анемия и боли.
Пораженный раком орган также может демонстрировать местные симптомы, продолжила онколог. Например, рассказала она, длительные запоры или беспричинная диарея могут говорить о раке толстой кишки.
«Кровохарканье при кашле — симптом рака легких; черный дегтеобразный стул — новообразования кишечника; кровотечения из влагалища — рака шейки матки и эндометрия», — заключила эксперт, порекомендовав проходить скрининговые процедуры и соблюдать принципы здорового образа жизни, чтобы избежать заболевания.