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59 минут назад

Раскрыта доля неправильно принимающих антибиотики россиян

Lenta.ruиещё 2

Более 70 процентов россиян, которые в последние полгода принимали антибиотики, делали это неправильно и в качестве самолечения. К такому выводу пришли ученые Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава (ЦНИИОИЗ) в ходе проведенного исследования, результаты которого приводит «Ъ».

Раскрыта доля неправильно принимающих антибиотики россиян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, выяснилось, что за последние 12 месяцев антибиотики принимали 54,6 процента респондентов, из них 49,1 процента занимались самолечением. При этом в подавляющем большинстве они покупали антибиотики в аптеке без рецепта.

Более того, 73,9 процента бросали пить антибиотики до конца курса, так как ощущали себя лучше и решали, что уже вылечились.

Врачи подчеркивают, что частое и неправильное применение антибактериальных препаратов снижает их эффективность и представляет опасность для здоровья, так как провоцирует антибиотикорезистентность и снижает эффективность препаратов в случае реальной необходимости.

Болезни и лекарства,
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