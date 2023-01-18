Раскрыта доля неправильно принимающих антибиотики россиян

Более 70 процентов россиян, которые в последние полгода принимали антибиотики, делали это неправильно и в качестве самолечения. К такому выводу пришли ученые Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава (ЦНИИОИЗ) в ходе проведенного исследования, результаты которого приводит «Ъ».

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Так, выяснилось, что за последние 12 месяцев антибиотики принимали 54,6 процента респондентов, из них 49,1 процента занимались самолечением. При этом в подавляющем большинстве они покупали антибиотики в аптеке без рецепта.

Более того, 73,9 процента бросали пить антибиотики до конца курса, так как ощущали себя лучше и решали, что уже вылечились.