О каких болезнях могут рассказать наши ногти

Состояние ногтей может говорить не только о том, хватает ли у их обладателя времени на маникюр. По некоторым особенностям ногтевой пластины можно заподозрить у человека весьма серьёзные заболевания, уверены дерматологи Шари Липнер из Корнелльского университета и Кристин Ко из Йельской школы медицины. Насторожиться стоит, если вы заметили полосы разных цветов на ногтях.

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Тёмные полосы или синяки под ногтем некоторые путают со следами краски или чернил. На самом деле это может быть признаком онкологического заболевания. Например, синяком может проявляться подногтевая меланома.

Полосы красного цвета на ногтях могут указывать на инфекционный эндокардит — это микробная инфекция, растущая на внутренней оболочке сердца или на его клапанах.

Тонкие слоящиеся ногти бывают у пациентов с артритом. А слишком ломкие ногти сигнализируют о том, что их обладатель питается неправильно. Если ногти загибаются внутрь, стоит проверить работу лёгких и сердца.

Расщепление ногтей (онихорексис), когда ногтевая пластина расщепляется в продольном направлении, — это естественный признак старения. Однако порой такое состояние возникает, когда человек слишком часто моет руки.