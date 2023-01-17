Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+10° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
56 минут назад

Диагноз по маникюру. О каких болезнях могут рассказать наши ногти

Секрет Фирмы

Состояние ногтей может говорить не только о том, хватает ли у их обладателя времени на маникюр. По некоторым особенностям ногтевой пластины можно заподозрить у человека весьма серьёзные заболевания, уверены дерматологи Шари Липнер из Корнелльского университета и Кристин Ко из Йельской школы медицины. Насторожиться стоит, если вы заметили полосы разных цветов на ногтях.

О каких болезнях могут рассказать наши ногти
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Тёмные полосы или синяки под ногтем некоторые путают со следами краски или чернил. На самом деле это может быть признаком онкологического заболевания. Например, синяком может проявляться подногтевая меланома.

Полосы красного цвета на ногтях могут указывать на инфекционный эндокардит — это микробная инфекция, растущая на внутренней оболочке сердца или на его клапанах.

Тонкие слоящиеся ногти бывают у пациентов с артритом. А слишком ломкие ногти сигнализируют о том, что их обладатель питается неправильно. Если ногти загибаются внутрь, стоит проверить работу лёгких и сердца.

Расщепление ногтей (онихорексис), когда ногтевая пластина расщепляется в продольном направлении, — это естественный признак старения. Однако порой такое состояние возникает, когда человек слишком часто моет руки.

Чтобы не проворонить серьёзный диагноз, дерматологи советуют примерно раз в месяц внимательно осматривать свои ногти.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители