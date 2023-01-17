О каких болезнях говорит раздражительность

В современном мире обрести полную гармонию со своим внутренним миром, домашними, работой и остальными аспектами жизни очень сложно. Нет-нет да что-то и выведет из себя. Правда, постоянная раздражительность до добра не доводит — с ней спокойствия и умиротворения точно не достичь. Тут надо что-то делать. А ещё она может сигнализировать о некоторых болячках.

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Как рассказал «Москве 24» терапевт Алексей Хухрев, постоянная раздражительность может быть симптомом проблем с щитовидкой, например когда она гиперактивна (это называется гипертиреоз). Заболевание сопровождает гормональный сбой, а значит, настроение у больного может скакать. Такие люди могут легко разрыдаться или сорваться из-за ерунды. Так что если чувствуете, что это про вас, стоит провериться.

Нервозность сопровождает и женщин, у которых вот-вот наступит менопауза. Это так называемая перименопауза, когда начинает перестраиваться гормональный фон.