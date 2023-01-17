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26 минут назад

Россиянам рассказали, о каких болезнях говорит раздражительность

Секрет Фирмы

В современном мире обрести полную гармонию со своим внутренним миром, домашними, работой и остальными аспектами жизни очень сложно. Нет-нет да что-то и выведет из себя. Правда, постоянная раздражительность до добра не доводит — с ней спокойствия и умиротворения точно не достичь. Тут надо что-то делать. А ещё она может сигнализировать о некоторых болячках.

О каких болезнях говорит раздражительность
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Как рассказал «Москве 24» терапевт Алексей Хухрев, постоянная раздражительность может быть симптомом проблем с щитовидкой, например когда она гиперактивна (это называется гипертиреоз). Заболевание сопровождает гормональный сбой, а значит, настроение у больного может скакать. Такие люди могут легко разрыдаться или сорваться из-за ерунды. Так что если чувствуете, что это про вас, стоит провериться.

Нервозность сопровождает и женщин, у которых вот-вот наступит менопауза. Это так называемая перименопауза, когда начинает перестраиваться гормональный фон.

Правда, чаще всего раздражительность вызывает стресс. Ничего нового, но многие люди так и не следят за своим состоянием — не высыпаются, не отдыхают, не занимаются спортом. Отсюда и подавленное состояние, и лишняя вспыльчивость.

Болезни и лекарства,Алексей Хухрев,
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