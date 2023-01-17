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47 минут назад

Почему излишняя или недостаточная активность щитовидной железы опасна для человека

Ferra.ru

Щитовидная железа представляет собой орган в форме бабочки, который расположен у основания шеи. И отвечает щитовидка за множество функций в организме.

Почему излишняя активность щитовидной железы опасна для человека
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Если ваша щитовидная железа не работает так, как надо, то у вас появятся проблемы с частотой сердечных сокращений, артериальным давлением, весом, температурой тела.

При слишком активной работе щитовидной железы возникает гипертиреоз. Среди его симптомов выделяют непреднамеренную потерю веса, быстрый либо нерегулярный пульс, учащённое сердцебиение, очень сильное чувство голода, тревогу, нервозность, раздражительность, тремор, потоотделение, изменения менструального цикла, сильную чувствительность к теплу, изменения в работе кишечника (особенно - более частые испражнения), зоб (увеличенная щитовидная железа), мышечная слабость, усталость, проблемы со сном, ломкие и тонкие волосы, истончение кожи и др.

При гипертиреозе могут развиться болезни сердца, остеопороз, проблемы со зрением, кожа может стать опухшей, обесцвеченной.

Гипотиреоз - это состояние, при котором щитовидка не вырабатывает нужное количество гормонов. В результате вы можете страдать от усталости, повышенной чувствительности к холоду, запоров, сухой кожи, увеличения веса, охриплости, слабости в мышцах, высокого уровня холестерина, депрессии, нарушений памяти и других проблем со здоровьем. Со временем всё это приведёт к ожирению, болям в суставах, сердечно-сосудистым заболеваниям, периферической невропатии.

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