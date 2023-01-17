Как распознать грипп у детей

Этой зимой в России увеличилось количество заболевших гриппом и ОРВИ. Специалисты Роспотребнадзора заявили, что это произошло из-за ослабления организма граждан после пандемии COVID-19. Большинство россиян стали уязвимы перед вирусом гриппа, в том числе и дети. Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская рассказала, как распознать грипп у ребенка, и какие есть способы профилактики. Об этом «Вестям Подмосковья» сообщила пресс-служба KDL.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Сейчас бушует штамм A(H1N1)-2009, который известен как свиной грипп. Он уже провоцировал эпидемию в 2009-2010 годах — тогда вирус распространился по миру, вызывая помимо обычных симптомов ОРВИ рвоту и диарею. А в январе этого года штамм был зафиксирован более чем у 60% пациентов.

В группе риска находятся дети, особенно дошкольники. У них заболевание проходит тяжело, бывают осложнения. Самые частые симптомы гриппа — стремительный подъем температуры до 39 градусов, слабость, головная боль, мышечные и суставные боли. Температура обычно держится около недели.

Малиновская советует родителям быть внимательнее с детьми, в частности, с малышами. Маленький ребенок не всегда может описать боль, которую испытывает. Поэтому родителям надо обращать внимание на изменения в поведении. Например, если появились вялость, плаксивость, сонливость — все это указывает на недомогание.

Также грипп у детей часто сопровождается респираторными симптомами — болью в горле, потерей голоса, насморком и заложенностью носа. Сопли могут быть как прозрачные, как и окрашенные в желто-зеленый цвет. Но это не значит, что к гриппу добавились бактериальные осложнения.