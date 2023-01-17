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59 минут назад

У меня болит живот: как отличить отравление от кишечного гриппа

Вечерняя Москва

Иногда одинаковые симптомы могут стать причиной разных заболеваний. Например, рвота может сопровождать отравление и кишечный грипп. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Как отличить отравление от кишечного гриппа
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Симптомы

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По ее словам, при отравлении человек может вспомнить, что до этого он съел что-то некачественное. Например, несвежий продукт мог спровоцировать недомогания.

— При отравлении не страдает общее состояние и нет общепринятых признаков гриппа, — пояснила она.

Среди признаков этого состояния она выделила:
  • тошноту,
  • рвоту,
  • нарушение стула.

— Как правило, отравление сразу сопровождается рвотой, которая приносит облегчение, — заметила Чернышова.

Среди признаков кишечного гриппа специалист выделила:
  • головные боли;
  • слабость;
  • рвоту;
  • насморк;
  • кашель;
  • боль в мышцах.

Что опаснее и как лечить

Врач выразила мнение, что и при том, и при другом варианте могут быть как легкие, так и тяжелые случаи.

— Если при любом из заболеваний отмечаются многократная рвота и жидкий стул, лучше вызвать врача, потому что можно потерять много полезных веществ, — рекомендовала Чернышова.

Она дополнила, что их выведение из организма может стать причиной нарушения сердечного ритма и других тяжелых осложнений:

— Поэтому лучше не ждать улучшения состояния в надежде, что все пройдет само. Лучше вызвать врача, чтобы получить квалифицированную помощь.

Специалист выразила мнение, что в этих случаях существуют две методики лечения заболеваний, которые может определить только врач:

— Симптоматическое лечение применяется и при гриппе, и при отравлении, потому что симптомы не отличаются. Оно направлено на улучшение состояния пациента: остановку жидкого стула, рвоты и восполнение электролитов.

Однако, по словам Чернышовой, существует этиотропная терапия, которая направлена на саму причину заболевания. В этом случае она будет отличаться в зависимости от диагноза.

Также гастроэнтеролог рассказала, о каких проблемах может говорить боль в животе. Она может возникнуть не только из-за воспалительных процессов в брюшной полости, но и в смежных органах: печени, желчном пузыре и поджелудочной железе.

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