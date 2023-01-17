Как распознать аллергию на холод

Чем аллергия на холод отличается от других, какие заболевания могут под нее маскироваться, стоит ли аллергику переезжать в более теплый климат и в каком случае от холодовой аллергии можно умереть, рассказала «Газете.Ru» заведующая учебной частью кафедры клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского Университета Асель Нуртазина.

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— Говорят, что аллергии на холод не существует, и покраснения и отеки кожи на морозе обусловлены иными механизмами. Но, так или иначе, организм некоторых людей действительно реагирует на холод аномально. Так можно ли эту реакцию считать аллергической?

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— А кто так говорит? Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов признает, что холодовая аллергия существует, и международных публикаций на эту тему тоже хватает.

Аллергия на холод отличается от большинства других тем, что в этом случае в организм не попадает аллерген извне. В остальном она имеет те же механизмы развития, что и другая аллергия — происходит стимуляция тучных клеток и выброс медиаторов воспаления, например гистамина, который приводит к появлению крапивницы и/или ангиоотека.

— Насколько часто встречается такая аллергия? В каких случаях она проявляется и как?

— Проявиться аллергия на холод может в любом возрасте, и у детей, и у взрослых. Но, как правило, это происходит в молодом возрасте. Патология не слишком частая, но такие пациенты к нам обращаются.

Холодовая аллергия может проявляться крапивницей, ангиоотеком на открытых частях тела. Чаще всего у таких пациентов отекают руки, может отечь лицо, губы.

После того, как человек выходит на холод, реакция развивается довольно быстро, от пяти минут до получаса. А когда оказывается в теплом помещении, в течение 30-40 минут симптомы могут пройти сами по себе, без приема лекарств — зависит от выраженности симптомов.

Холодовой порог у каждого свой. Как правило, речь идет о минусовой температуре — для кого-то -5°С, для кого-то — -10°С. Но некоторые реагируют даже на холодную воду или пищу. Есть специальные холодовые тесты, которые позволяют установить этот порог чувствительности.

— Проблема именно в холоде или в резком перепаде температуры?

— Перепад температуры особой роли не играет. Как я уже говорила, речь идет об определенном пороге температуры, ниже которого развивается реакция. В особо тяжелых случаях это может реакция даже при контакте с холодными предметами или холодной водой.

Если пациенты с холодовой аллергией едят мороженое, у них может развиться отек полости рта и горла. Это уже опасная ситуация, при таком отеке могут оказаться перекрыты дыхательные пути.

Конечно, такая реакция возникает далеко не у всех: у кого-то аллергия проявляется только на коже.

— Такая аллергия наследственная или может развиться сама по себе?

— Тут возможны оба варианта. Как и любая другая аллергия, реакция на холод может развиться в течение жизни. Мы живем в условиях загрязненной окружающей среды. Загрязненный воздух, постоянный контакт с химическими продуктами, продукты питания сомнительного качества, плохая вода — все это может в какой-то момент потенцировать развитие аллергии. Например, если человек живет рядом с крупной автомагистралью или какой-нибудь фабрикой, все выбросы тоже становятся провоцирующими факторами. В целом, это справедливо для любой аллергии.

Но основной фактор, наверное, все же наследственный. Аллергиков становится все больше, они женятся, заводят детей.

Если аллергия на что-то есть у обоих родителей, ребенок будет аллергиком с вероятностью в 80%, если у одного родителя — в 50%. В том числе, возможно, он может начать реагировать и на холод.

Если у кого-то из кровных родственников есть холодовая крапивница или холодовой ангиоотек, стоит обратиться к аллергологу, сделать пробы и выяснить, имеющиеся риски, так как это может быть проявлением наследственного заболевания.

— Аллергия на холод может даже стать причиной гибели?

— Это редкость, но такое тоже случается.

У моего коллеги пациент нырнул в прорубь на Крещение — и все. У него была холодовая крапивница и ангиоотек, он знал об этом, но решил рискнуть.

— Может ли реакция на холод быть не самостоятельной проблемой, а симптомом какой-то другой болезни?

— Да, так могут проявляться некоторые аутоиммунные заболевания — волчанка, ревматоидный артрит, системная склеродермия. Часть вирусных — например, вирусные гепатиты А, В и С, — бактериальных, паразитарных заболеваний тоже может давать такие симптомы. Поэтому в случае холодовой аллергии важно обратиться к врачу и выяснить, почему возникла реакция, и не указывает ли она на какую-то другую болезнь.

— Крапивница и отек — наиболее известные симптомы холодовой аллергии. Как еще она может проявляться?

— Если это именно аллергия на холод — то, как правило, никак. Если помимо этих симптомов возникают другие, если они не проходят в теплом помещении — речь может идти не об аллергии, а о другом заболевании. Например, наследственном ангиоотеке — это отдельная генетическая патология, обострения которой могут провоцироваться в том числе и холодом.

— С чем можно спутать холодовую аллергию?

— Например, с контактной крапивницей. Человек надевает на морозе шерстяные варежки, а у него аллергия на шерсть — соответственно, возникает зуд, покраснения. Они могут появиться даже от механического раздражения, если материал грубый. Но, как правило, у аллергии на холод очень четкие проявления, пациенты всегда красочно их описывают.

Они говорят: «Я вышел на улицу, и у меня через пять минут отекли руки, отекли губы. На открытых частях тела — руках, лице — появились волдыри, красные пятна. Зашел в теплое помещение, — и вскоре все прошло».

Если такие симптомы стабильно повторяются вне зависимости от того, какая одежда надета, то, скорее всего, речь идет именно о реакции на холод.

— Как с этим бороться? Всегда ли эффективны антигистаминные препараты?

— В первую очередь, конечно, избегать контакта с холодом. Холодовая аллергия обусловлена выбросом гистамина, так что антигистаминные обычно помогают, пациенты принимают их в холодное время года.

Если они не дают эффекта — скорее всего, был неправильно поставлен диагноз и необходимо обследоваться дальше, искать причину — не проявляет ли себя так другое заболевание.

Особенно это важно в том случае, если реакция сопровождается отеками — они ведь могут развиться не только на коже, но и во внутренних органах. И, когда причина будет установлена, уже бороться с основной болезнью, а не с ее проявлениями.

— Может ли так быть, что лечение подобрать вообще не получается?

— Если врач не смог подобрать подходящее лечение — значит, нужно искать другого врача. Причина есть всегда, просто у специалиста может не хватить квалификации, чтобы ее определить. Самый радикальный вариант, если вообще ничего не помогает, а реакция на холод сильная и угрожающая жизни, — сменить место жительства и перебраться в теплый климат. Но надо понимать, что это временная мера, и саму проблему она все равно не решит. Нужно добиваться верного диагноза.

— Для борьбы с некоторыми видами аллергии используется АСИТ (аллерген-специфическая иммунотерапия ) — длительное введение пациенту микродоз аллергенов. Может ли в случае с аллергией на холод более частый контакт с ним сработать как подобная терапия?

— Скорее всего, нет.

Надо понимать, что при АСИТ дозировка аллергенов четко выверена, и процесс лечения проходит под контролем врача, а спектр используемых аллергенов ограничен, — чаще всего речь идет о тех, что провоцируют респираторные реакции.