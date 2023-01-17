Иммунолог спрогнозировал рост заболеваемости гриппом в России

– Этот год будет не рекордный по ковиду. Но все равно очень высокий, серьезный. <...> Одно на другое наложится, – пояснил Крючков.

Он также считает, что высоких показателей по коронавирусу, какие были в прошлом году, в этом ждать не стоит, цифры будут примерно вполовину меньше, также не предвидится рекордов по смертности, как в конце 2021 года. Однако, по его мнению, ситуация остается неблагополучной, пишет URA.RU.