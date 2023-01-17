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2 часа назад

"Сезон будет рекордный": иммунолог спрогнозировал рост заболеваемости гриппом в России

Vse42.ruиещё 3

Российский иммунолог Николай Крючков заявил, что в конце января ожидается рекордный всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Иммунолог спрогнозировал рост заболеваемости гриппом в России
Фото: Vse42.ruVse42.ru

По словам специалиста, грядущий подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом будет максимальным за последние пять лет.

– Этот год будет не рекордный по ковиду. Но все равно очень высокий, серьезный. <...> Одно на другое наложится, – пояснил Крючков.

Он также считает, что высоких показателей по коронавирусу, какие были в прошлом году, в этом ждать не стоит, цифры будут примерно вполовину меньше, также не предвидится рекордов по смертности, как в конце 2021 года. Однако, по его мнению, ситуация остается неблагополучной, пишет URA.RU.

Болезни и лекарства,Николай Крючков,
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