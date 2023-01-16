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45 минут назад

Пять главных признаков сердечной недостаточности

Ferra.ru

Сердечная недостаточность встречается часто. Если её не лечить, то человек может умереть. Например, из-за этого заболевания скончались Сидни Пуатье и Нишель Николс. И вот какие у него главные симптомы.

Пять главных признаков сердечной недостаточности
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сердечная недостаточность у человека возникает, когда сердце у него становится слишком слабым, чтобы перекачивать кровь. Способствовать этому могут такие факторы, как курение, неправильное питание, малоподвижный образ жизни, употребление алкоголя или наркотиков. Также риск развития сердечной недостаточности выше у пожилых.

Вот на какие признаки вам нужно обратить внимание, если вы подозреваете наличие у себя или у близкого сердечной недостаточности.

Одышка. Вы можете её ощущать во время физической активности, когда просто лежите или даже когда спите. И вам должно стать лучше, если вы сядете. В худшем случае вы столкнётесь с беспокойством, одышкой или кашлем с кровью либо со слизью розоватого цвета.

Отёки на ногах и на ступнях. Это один из признаков накопления жидкости из-за сердечной недостаточности. Отчасти также подобный отёк возникает, когда почки не могут выводить из организма воду и натрий. Это может привести и к вздутию живота.

Учащённый пульс или боль в груди. Учащённое сердцебиение связано с тем, то организм подобным образом пытается компенсировать неспособность сердца перекачивать необходимое количество крови. В результате у человека возникает боль в груди, нерегулярный сердечный ритм, также он может упасть в обморок.

Усталость. Слабость и усталость при сердечной недостаточности объясняются тем, что организм человека перенаправляет кровь от мышц и других органов к мозгу и сердцу. Кроме того, человек может при такой болезни плохо концентрироваться на чём-то, быть менее бдительным.

Тошнота. Человек может ощущать тошноту либо вообще не хотеть есть. Некоторые люди могут почувствовать тошноту или сытость, даже если съели очень мало.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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