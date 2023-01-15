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2 часа назад

Польза витамина C при простуде оказалась мифом. Объясняет врач

Секрет Фирмы

Пьёте витамин C, когда простудились? Оказывается, никакого лечебного эффекта это не даёт. Об этом заявил врач-терапевт высшей квалификационной категории Антон Родионов. Даже если пить витамин в очень высокой концентрации, на течение заболевания это особо не повлияет не будет, сказал врач. Возможно, приём витаминок имеет только психологический эффект.

Польза витамина C при простуде оказалась мифом
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Родионов назвал пользу витамина C при простуде мифом. Он рассказал, что за последние десятки лет учёные провели множество исследований, которые доказали низкую роль витамина C при лечении простуд.

«Но а что касается порошков, содержащих жаропонижающие препараты, то они никаким образом не влияют на течение вирусной инфекции. Вспомним, что любая простуда — это чаще всего вирусная инфекция. Они могут улучшить самочувствие, снизить температуру, убрать признаки воспаления, но человек при этом всё равно останется больным и будет заражать окружающих», — сказал врач.

Если витамин C не так уж полезен, то традиционные методы лечения могут быть вполне эффективны в борьбе с простудой. Доктор медицинских наук, председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьёв рассказал, что оптимальные способы — хорошо проверенный мёд, малиновое варенье, тёплый чай, а ещё — «забраться под одеяло и полежать денёчек-другой». А вот ни витамин C, ни парацетамол никак на вирус не влияют.

Болезни и лекарства,Антон Родионов,Павел Воробьев,
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