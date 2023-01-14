Опасно ли для здоровья держать телефон близко к телу

Нередко от знакомых можно услышать опасения держать телефон близко к телу – в нагрудном кармане или в кармане брюк. Имеют ли данные опасения под собой основания, рассказал Андрей Никандров, директор департамента «Телеком» Т1 Интеграция, сообщает ИА DEITA.RU.
В первую очередь специалист напомнил, что безопасность смартфонов строго контролируется специальными службами во всех странах. Особенное внимание взаимодействию с электронными гаджетами следует уделять людям со стимуляторами, отмечает эксперт в беседе с «Прайм». Также специалист отмечает, что для собственного спокойствия при наличии опасений можно избегать длительного близкого контакта со смартфоном. Особенно актуально это может быть в отношении органов, в работе которых большое значение имеют электрические импульсы – головной мозг и сердце.
«Лучше воздержаться от долгих бесед по телефону и не носить его в карманах. Лучшее место для этого сумка или портфель», – сообщает специалист.
К слову, местонахождение человека при «общении» с устройством также имеет значение: чем дальше от «цивилизации» и сотовых вышек удаляется пользователь гаджета, тем сильнее его устройство начинает пытаться связаться с базовой станцией операторов. От этого может расти вероятное влияние на владельца смартфона, отмечает эксперт. Однако в условиях города, где зачастую работа смартфона происходит через сети Wi-Fi, влияние современного телефона на владельца едва ли можно назвать минимальным, резюмирует Андрей Никандров.