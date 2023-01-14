Опасно ли для здоровья держать телефон близко к телу

Нередко от знакомых можно услышать опасения держать телефон близко к телу – в нагрудном кармане или в кармане брюк. Имеют ли данные опасения под собой основания, рассказал Андрей Никандров, директор департамента «Телеком» Т1 Интеграция, сообщает ИА DEITA.RU.

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В первую очередь специалист напомнил, что безопасность смартфонов строго контролируется специальными службами во всех странах. Особенное внимание взаимодействию с электронными гаджетами следует уделять людям со стимуляторами, отмечает эксперт в беседе с «Прайм». Также специалист отмечает, что для собственного спокойствия при наличии опасений можно избегать длительного близкого контакта со смартфоном. Особенно актуально это может быть в отношении органов, в работе которых большое значение имеют электрические импульсы – головной мозг и сердце.

«Лучше воздержаться от долгих бесед по телефону и не носить его в карманах. Лучшее место для этого сумка или портфель», – сообщает специалист.