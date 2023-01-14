Врач рассказала, как пережить погодные "качели"

Перепады температуры особенно опасны для людей с хроническими заболеваниями.

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В период, когда климатические условия стремительно меняются, бросая нас из оттепели в мороз и обратно, нужно быть особенно чуткими по отношению к своему здоровью. Как помочь себе при недомогании из-за перепада температуры, рассказала Врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская:

"Если с приходом тепла понижается атмосферное давление, то в группу риска попадают гипотоники. У них нередко отмечается учащенное сердцебиение и дыхание", уточнила она, добавив, что также на погоду остро реагируют люди с заболеваниями сердца, щитовидной железы. Недомогание может проявляться в "скачках" АД, головокружении, нехватке воздуха.