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2 часа назад

Врач рассказала, как пережить погодные "качели"

Inc-News

Перепады температуры особенно опасны для людей с хроническими заболеваниями.

Врач рассказала, как пережить погодные "качели"
Фото: Inc-NewsInc-News

В период, когда климатические условия стремительно меняются, бросая нас из оттепели в мороз и обратно, нужно быть особенно чуткими по отношению к своему здоровью. Как помочь себе при недомогании из-за перепада температуры, рассказала Врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская:

"Если с приходом тепла понижается атмосферное давление, то в группу риска попадают гипотоники. У них нередко отмечается учащенное сердцебиение и дыхание", уточнила она, добавив, что также на погоду остро реагируют люди с заболеваниями сердца, щитовидной железы. Недомогание может проявляться в "скачках" АД, головокружении, нехватке воздуха.

Этим категориям людей необходима метеопрофилактика меры, направленные на укрепление организма; повышающие его выносливость. Это могут быть прогулки, закаливание. Не менее важно правильное питание, а также баланс труда и отдыха.

Болезни и лекарства,
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