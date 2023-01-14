5 симптомов, по которым можно точно распознать аппендицит

Аппендицит может возникнуть из-за снижения иммунитета, гормональных и эндокринных изменений, закупоривания аппендикса косточками, семечками или инородными предметами. Кандидат медицинских наук, врач Ирина Юзуп в интервью изданию «Спорт-экспресс» рассказала, какие признаки указывают на развитие острого воспаления.

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«В типичных случаях боль возникает внезапно. Первые несколько часов болевые ощущения имеют разлитой характер либо локализуются в верхних отделах живота. Через некоторое время они концентрируются преимущественно в правой подвздошной области. Боль может усиливаться при покашливании и даже при незначительных движениях. При этом она может становиться слабее, если лечь на правый бок», — отметила специалист.

По словам эксперта, боль будет беспокоить, пока живы нервные окончания аппендикса. Внезапное отступление неприятных ощущений — повод для немедленной госпитализации.

Как утверждает врач, в большинстве случаев при приступе острого аппендицита наблюдается полное отсутствие аппетита, тошнота и рвота, нарушения стула, вздутие живота, повышается температуры тела. Частое болезненное мочеиспускание также может быть признаком аппендицита.

«Особую опасность представляют атипичные формы аппендицита. Примерно треть случаев протекают без характерных признаков аппендицита, который маскируется под другие заболевания. Особенно часто это встречается у женщин. При подозрении на аппендицит необходимо срочно обратиться за помощью. В противном случае могут развиться такие осложнения, которые представляют серьёзную угрозу для жизни», — предостерегла Юзуп.

Чтобы определить диагноз до приезда скорой, врач советует лечь на спину и поочерёдно поднять правую ногу, а затем левую на 35-40 градусов. При воспалении эти действия вызовут резкую боль в боку.

Ещё один метод — громко кашлянуть: боль будет отдавать в правый бок — в область аппендикса.