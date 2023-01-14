О каких заболеваниях сигнализирует постоянный голод

Сахарный диабет, патологии щитовидной железы, внутренние паразиты и растянутый желудок могут быть причинами чувства голода после приема пищи. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт ЦКБ Управления делами президента России Полина Ермолова.

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"Желудок – это мышечный эластичный орган, который по объему равен примерно 500 миллилитрам. Когда мы едим, его стенки растягиваются, чтобы вместить все то, чем мы себя порадовали. Но когда человек ест большие порции, соответственно, идет неравномерное растяжение стенок желудка, и объем может достигать трех-четырех литров", – объяснила врач.

Чтобы вернуть желудок в прежний размер, необходимо не переедать. Лучше всего питаться часто – пять-шесть раз за день небольшими порциями, уточнила врач.

По словам Ермоловой, еще одна причина постоянного голода – недостаток некоторых веществ в организме, которые оказывают тормозящее действие на пищевой центр. Он находится в головном мозге и делится на два отдела: центр голода – латеральный гипоталамус, и центр насыщения – вентромедиальные ядра. Такое состояние может привести к ожирению или усугублению заболевания. Чтобы избежать этого, необходимо следить за уровнем глюкозы в крови натощак, уточнила терапевт.

Голод после приема пищи также может оставаться из-за гипертиреоза. Это патология щитовидной железы, при которой увеличивается выработка гормонов тироксина и трийодтиронина.

"Это заболевание имеет и другие симптомы, помимо зверского аппетита: слабость, выпадение волос, раздражительность. Если вы заметили за собой такие симптомы, необходимо обратиться к эндокринологу. Он назначит профиль гормонов, чтобы оценить функцию щитовидной железы,", – рассказала Ермолова в интервью программе "Доктор 24".