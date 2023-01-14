Россиянам рассказали, как спастись от деменции

Деменция, болезнь Панкинсона или Альцгеймера — всё это страшные заболевания, которые чаще всего проявляются с возрастом и никак не лечатся. Учёные бьются над загадкой этих недугов многие годы, но пока им удалось только понять, как можно отсрочить эти болезни. Один из способов подсказала невролог Александра Алехина — нужно побольше общаться, несмотря на усталость, возраст и всё остальное.

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Как объяснила специалистка, на развитие деменции влияет несколько факторов. На некоторые из них повлиять невозможно, например, на генетическую предрасположенность или возраст. А на другие — вполне (речь о диете и общении).

Что получается: как только человечек выходит на пенсию, его социальная жизнь начинает постепенно увядать — встречи становятся реже, звонки — тоже. И из-за этого снижается активность когнитивных функций, которые часто используются при общении и разговоре. Такие выводы сделали учёные, проведя исследование.

Они взяли несколько сотен пенсионеров в возрасте 65 лет и стали проводить с ними каждый год интервью, в котором спрашивали об их здоровье, настроении и повседневной жизни. Из них у 23% человек не было активной социальной жизни, но никаких признаков деменции они не проявляли. Но с возрастом из выборки 21% начал сдавать позиции слабоумию.