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49 минут назад

Россиянам рассказали, как спастись от деменции. Интровертам не понравится

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Деменция, болезнь Панкинсона или Альцгеймера — всё это страшные заболевания, которые чаще всего проявляются с возрастом и никак не лечатся. Учёные бьются над загадкой этих недугов многие годы, но пока им удалось только понять, как можно отсрочить эти болезни. Один из способов подсказала невролог Александра Алехина — нужно побольше общаться, несмотря на усталость, возраст и всё остальное.

Россиянам рассказали, как спастись от деменции
Фото: Секрет фирмыСекрет фирмы

Как объяснила специалистка, на развитие деменции влияет несколько факторов. На некоторые из них повлиять невозможно, например, на генетическую предрасположенность или возраст. А на другие — вполне (речь о диете и общении).

Что получается: как только человечек выходит на пенсию, его социальная жизнь начинает постепенно увядать — встречи становятся реже, звонки — тоже. И из-за этого снижается активность когнитивных функций, которые часто используются при общении и разговоре. Такие выводы сделали учёные, проведя исследование.

Они взяли несколько сотен пенсионеров в возрасте 65 лет и стали проводить с ними каждый год интервью, в котором спрашивали об их здоровье, настроении и повседневной жизни. Из них у 23% человек не было активной социальной жизни, но никаких признаков деменции они не проявляли. Но с возрастом из выборки 21% начал сдавать позиции слабоумию.

Эксперты подсчитали, что социально изолированные старички на 27% чаще заболевают деменцией. Поэтому они посоветовали всем людям в возрасте не забывать об общении. Причём здесь не важна форма — не нужно посещать все мероприятия в городе, довольно регулярных звонков и онлайн-общения.

Болезни и лекарства,Александр Алехин,
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