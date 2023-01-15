Пациентов с сахарным диабетом хотят обучать контролировать заболевание

Лечение сахарного диабета на 80-90 процентов зависит от самого пациента. Чтобы жить полноценной жизнью и избежать серьезных осложнений, диабетики должны не только тщательно соблюдать рекомендации врача, но и научиться навыкам самоконтроля. Например, правильно считать количество углеводов в продуктах, корректировать дозу лекарств. Этому их и обучат в «Школах для пациентов с сахарным диабетом».

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Принципы их организации содержатся в проекте приказа Минздрава о порядке оказания медпомощи взрослым по профилю «эндокринология». С документом, опубликованным 10 января на портале проектов нормативных правовых актов, ознакомилась «Парламентская газета».

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Следить за ногами

Документ должен прийти на смену прежнему приказу Минздрава от 12 ноября 2012 года. Как сказано в пояснительной записке к проекту, новый порядок разработан «в целях совершенствования оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «эндокринология». Документ вводит новые принципы организации работы специальных структурных подразделений — кабинетов «Диабетическая стопа» и «Школа для пациентов с сахарным диабетом». Их создание в региональных медучреждениях предусмотрено в паспорте федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом».

В новом порядке подробно описали функции таких кабинетов, их оснащение и рекомендуемые штатные нормативы. Так, например, основные функции кабинета «Диабетическая стопа» — это профилактика, диагностика и лечение диабетических язв, гангрены, периферической ангиопатии, полинейропатии и других осложнений диабета. Также в кабинетах такого типа должны определять показания к госпитализации, вести диспансерное наблюдение и учет больных с высоким риском развития осложнений, обучать диабетиков и их родных правилам ухода за ногами и контролю за состоянием стоп. Принимать пациентов в кабинете «Диабетической стопы» будут эндокринолог и медицинская сестра. Но для этого они должны пройти специальную подготовку по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации. Продолжительность обучения не менее 72 академических часов и не реже одного раза в три года.

Снова в школу

Основные задачи кабинета «Школа для пациентов с сахарным диабетом» — групповое профилактическое консультирование пациентов, сказано в документе Минздрава. Согласно разработанным правилам, диабетиков в таких школах будут обучать навыкам, необходимым для самостоятельного управления заболеванием. Например, контролю уровня сахара в крови, самостоятельной коррекции доз сахароснижающих препаратов и инсулина, правильному подсчету углеводов и своевременному купированию гипогликемии — состояния, при котором уровень сахара в крови опасно низкий. Продолжительность обучения — 15-25 часов в зависимости от типа сахарного диабета и метода лечения. В амбулаторных условиях такие школы планируют создавать из расчета один кабинет на 2,5 тысячи пациентов. В стационаре — одна школа на отделение эндокринологии.

Врач-эндокринолог и медсестра, работающие в школах диабета, тоже должны будут пройти дополнительную подготовку. Продолжительность обучения для эндокринолога не менее 36 академических часов и не реже одного раза в пять лет, для медсестры — не менее 72 академических часов.

Школы диабета необходимо возрождать, считает заслуженный врач России сенатор Владимир Круглый. По его словам, разработанный Минздравом документ поможет реализовать инициированный президентом федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом».

«Чтобы предотвратить тяжелые осложнения и жить полноценной жизнью, пациенту необходимо полностью изменить свои привычки и мировоззрение, — отметил сенатор. — Нужно следить за весом, больше двигаться, правильно питаться, освоить навыки самоконтроля. Всему этому он должен где-то научиться, получить квалифицированную консультацию специалистов».

Без участия самого пациента добиться успеха в лечении сахарного диабета невозможно, подчеркнул врач.

Более пяти миллионов больных

По данным Росстата, сегодня в России официально зарегистрировано более пяти миллионов пациентов с сахарным диабетом. Но, по оценкам экспертов, реальная цифра может быть в два раза выше. Ведь каждый второй человек с этим заболеванием даже не догадывается, что болен.

До 2012 года в России действовала госпрограмма «Сахарный диабет», тогда в стране создали более 70 диабетологических центров, открыли 195 кабинетов диабетической стопы и организовали для профильных пациентов более тысячи школ диабета. Через 10 лет после завершения программы амбулаторные диабетцентры и диспансеры закрыли в 34 регионах, в половине субъектов расформировали кабинеты диабетической стопы, из-за нехватки ставок и финансирования значительно сократили и количество школ.

Федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом» предполагает кратно увеличить число школ диабета и кабинетов диабетической стопы, наладить раннюю диагностику этого заболевания и маршрутизацию пациентов на базе сети эндокринологических центров.