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2 часа назад

Врач предупредила о слепоте из-за распространенных вредных привычек

Lenta.ru

Распространенные вредные привычки, в том числе курение и употребление алкоголя, могут привести к слепоте, предупредила офтальмолог, хирург, заместитель главного врача по поликлинике в «СМ-Клиника» Ана Дгебуадзе. О возможных причинах этого она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Врач предупредил о слепоте из-за распространенных привычек
Фото: Lenta.ruLenta.ru

С возрастом зрение становится хуже у большинства людей, но некоторые факторы могут ускорить этот процесс, утверждает офтальмолог. Неправильный образ жизни приводит к развитию катаракты.

По словам Дгебуадзе, избавиться от катаракты и вернуть зрение можно с помощью бескровной операции — факоэмульсификации, которую проводят под местной анестезией.

«Врач делает надрез длиной два миллиметра, который не требует наложения швов. Мутный хрусталик удаляют, а на его место имплантируют искусственную линзу», — объяснила она.

Операцию необходимо делать вовремя, иначе катаракта уплотнится, и потребуется более сложная процедура. Также катаракта может привести к более серьезным и необратимым заболеваниям, таким как факогенная глаукома. Чтобы выявить возрастные изменения и вылечить их наиболее простым способом, врач рекомендовала людям старше 40 лет регулярно проверять зрение.

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