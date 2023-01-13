Врач предупредил о слепоте из-за распространенных привычек

Распространенные вредные привычки, в том числе курение и употребление алкоголя, могут привести к слепоте, предупредила офтальмолог, хирург, заместитель главного врача по поликлинике в «СМ-Клиника» Ана Дгебуадзе. О возможных причинах этого она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

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С возрастом зрение становится хуже у большинства людей, но некоторые факторы могут ускорить этот процесс, утверждает офтальмолог. Неправильный образ жизни приводит к развитию катаракты.

По словам Дгебуадзе, избавиться от катаракты и вернуть зрение можно с помощью бескровной операции — факоэмульсификации, которую проводят под местной анестезией.

«Врач делает надрез длиной два миллиметра, который не требует наложения швов. Мутный хрусталик удаляют, а на его место имплантируют искусственную линзу», — объяснила она.