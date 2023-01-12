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2 часа назад

Кардиолог назвал три способа снизить холестерин в крови без таблеток

Секрет Фирмыиещё 1

Повышенный холестерин чаще всего связывают с неправильным питанием. Считается, что именно употребление чрезмерного количества жиров повышает его уровень. Но вместо того, чтобы пересмотреть свой рацион и привычки, люди просто предпочитают сразу закидывать в себя специальные таблетки. При этом врач им такого не прописывал. Практикующий кардиолог, сотрудник Петербургского НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе Константин Крулев дал несколько полезных советов, которые помогут снизить холестерин.

Кардиолог назвал 3 способа снизить холестерин в крови без таблеток
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Забитые холестерином артерии становятся бомбой замедленного действия. Как ранее рассказывал семейный врач Нил Патель, этот процесс может занять годы, но когда холестериновые бляшки забивают артерию до такой степени, что кровь перестаёт через неё проходить, это может привести к сердечному приступу или инсульту.

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По словам Крулева, нужно понимать, что никакие таблетки не могут спасти наш организм настолько хорошо, как это сделают отказ от вредных привычек, соблюдение диеты и занятия спортом. Эти мероприятия снижают холестерин не настолько интенсивно, как лекарства. Но тише едешь — дальше будешь. В итоге польза от изменений привычек окажется более надёжной.

Крулев предложил начать снижать холестерин как минимум с трёх полезных советов:
  • Стараться съедать хотя бы немного меньше мяса и молочных продуктов, увеличив долю рыбы и овощей в своём рационе.
  • Ограничить употребление алкоголя. Стоит попробовать заниматься ходьбой хотя бы 40 минут в день. Умеренная нагрузка достоверно уменьшает сердечно-сосудистый риск. Надо выработать полезную привычку контролировать количество пройденных за сутки шагов с помощью фитнес-браслета или простого смартфона. Есть даже научные данные, что 8000–9000 шагов в сутки препятствуют прогрессированию атеросклероза.
  • Отказаться от курения. Тут специалист даже не стал распаляться в тирадах о вреде сигарет, всё и так было сказано тысячу раз.

В целом для начала нужно обратиться к специалисту, который, опираясь на ваши особенности, сможет прописать идеальное лечение и диету.

Болезни и лекарства,
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