Кардиолог назвал 3 способа снизить холестерин в крови без таблеток

Повышенный холестерин чаще всего связывают с неправильным питанием. Считается, что именно употребление чрезмерного количества жиров повышает его уровень. Но вместо того, чтобы пересмотреть свой рацион и привычки, люди просто предпочитают сразу закидывать в себя специальные таблетки. При этом врач им такого не прописывал. Практикующий кардиолог, сотрудник Петербургского НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе Константин Крулев дал несколько полезных советов, которые помогут снизить холестерин.
Забитые холестерином артерии становятся бомбой замедленного действия. Как ранее рассказывал семейный врач Нил Патель, этот процесс может занять годы, но когда холестериновые бляшки забивают артерию до такой степени, что кровь перестаёт через неё проходить, это может привести к сердечному приступу или инсульту.
По словам Крулева, нужно понимать, что никакие таблетки не могут спасти наш организм настолько хорошо, как это сделают отказ от вредных привычек, соблюдение диеты и занятия спортом. Эти мероприятия снижают холестерин не настолько интенсивно, как лекарства. Но тише едешь — дальше будешь. В итоге польза от изменений привычек окажется более надёжной.
В целом для начала нужно обратиться к специалисту, который, опираясь на ваши особенности, сможет прописать идеальное лечение и диету.