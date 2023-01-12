Названо самое опасное и частое осложнение при гриппе

Наиболее опасным осложнением при гриппе является вирусная гриппозная пневмония. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

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По его словам, подобное осложнение выявляют у 20 процентов пациентов. Как правило, оно характеризуется тяжелым воспалением легких и кровоизлияниями, перемещающимися в легочную ткань.

— К пневмонии может быстро присоединиться бактериальная инфекция. Это приводит к тому, что одно осложнение наслаивается на другое и пациент погибает, — заявил иммунолог.

Он также добавил, что на сегодняшний день медики фиксируют большее количество смертей от гриппа, нежели от коронавируса.

Помимо этого, Болибок подчеркнул, что к пневмонии довольно быстро может присоединиться бактериальная инфекция. В результате этого одно осложнение будет накладываться на другое, отчего вероятность летального исхода становится чрезвычайно высокой.