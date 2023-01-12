Названо самое опасное и частое осложнение при гриппе

Наиболее опасным осложнением при гриппе является вирусная гриппозная пневмония. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.
По его словам, подобное осложнение выявляют у 20 процентов пациентов. Как правило, оно характеризуется тяжелым воспалением легких и кровоизлияниями, перемещающимися в легочную ткань.
— К пневмонии может быстро присоединиться бактериальная инфекция. Это приводит к тому, что одно осложнение наслаивается на другое и пациент погибает, — заявил иммунолог.
Он также добавил, что на сегодняшний день медики фиксируют большее количество смертей от гриппа, нежели от коронавируса.
Помимо этого, Болибок подчеркнул, что к пневмонии довольно быстро может присоединиться бактериальная инфекция. В результате этого одно осложнение будет накладываться на другое, отчего вероятность летального исхода становится чрезвычайно высокой.
Собеседник «ВМ» отметил, что вакцинация от гриппа поможет избежать осложнений или смягчить их течение и влияние на человеческий организм. Особенно важно делать прививку людям пожилого возраста. Кроме того, Болибок предупредил о таком явлении, как молниеносный грипп.