Врач назвала главную ошибку при снижении высокого давления

Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с Москвой 24 посоветовала не злоупотреблять гипотензивными препаратами при высоком давлении.

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"Основная ошибка при высоком давлении – это когда люди начинают слишком часто принимать лекарства для снижения давления", – подчеркнула специалист.

По словам Чернышовой, бесконтрольный прием таких препаратов может слишком сильно снизить давление и вызвать инсульт.

Человек намерил давление 180, испугался, выпил таблетку. Прошло 10 минут, снова померил, а у него 178. Он думает, что давление плохо снижается, и пьет еще одну таблетку. Их действие накапливается, и потом в какой-то момент эти лекарства дают обвал давления. В результате из-за низкого давления кровь плохо поступает к мозгу. Пожилым людям этого достаточно, чтобы развился инсульт.

Эксперт посоветовала соблюдать рекомендованную врачом дозировку и интервал приема лекарств, чтобы давление снизилось без негативных последствий.