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1 час назад

Постоянно мучаетесь от тяжёлых простуд? Причина может быть у вас в кармане

Секрет Фирмы

Некоторым при простуде достаточно отлежаться пару дней, чтобы чувствовать себя как огурчик. У других она протекает очень жёстко и гораздо дольше. Если вы из вторых, возможно, стоит поискать причины в своём образе жизни. По словам кардиолога Сергея Васильева, течение простуды и гриппа усугубляет курение вейпов, сигарет, кальяна и т. п.

Кардиолог Васильев: Вейпы и кальяны влияют на частоту простуд
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Причина в том, что курение ослабляет все системы лёгочного обмена. В первую очередь дым повреждает мышечные клетки реснитчатого эпителия, которые эвакуируют мельчайшие частицы и пылинки.

Это приводит к тому, что перестаёт выделяться мокрота. Тогда вредные вещества скапливаются в лёгких и раздражают бронхи. Мокрота может даже инфицироваться и вызывать воспаление.

Никотин в курительных смесях влияет на бронхи. Они сужаются, из-за чего обмен кислородом затрудняется. Как итог — одышки и удушья.

В целом же курение снижает иммунитет, поэтому бактерии и вирусы, которые попадают в организм, гораздо легче размножаются и распространяются. Именно поэтому простуда у курильщиков протекает тяжелее, чем у некурящих, пояснил врач «Лайфу».

Болезни и лекарства,Сергей Васильев,
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