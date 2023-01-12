Россиянам рассказали, как улучшить зрение гимнастикой

В век высоких технологий, когда глаза не отлипают от экранов ноутбуков и телефонов, очень важно сохранить уверенно проседающее зрение. Поэтому остеопат Владимир Животов предложил гимнастику для глаз, которая сможет поддерживать остроту зрения и даже её восстанавливать. Упражнение нужно выполнять регулярно, но это несложно — оно занимает всего несколько минут.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Специалист объяснил, что из-за движения глаза его кровоснабжение улучшается, а мышцы растягиваются и становятся более эластичными, поэтому меньше давят на сосуды и яблоко. В общем — сплошная польза, а дел на пару минут, но повторять лучше по четыре раза в день.

Упражнения простые: глазами нужно нарисовать круг сперва в одну сторону, а потом в другую. То же самое нужно провернуть и с квадратом. Затем нужно провести глазами сверху вниз и слева направо, а потом отразить движения. И следом прочертить воображаемые линии по диагонали и то же повторить наоборот.

Если делать такие упражнения по время ходьбы, то можно натренировать и вестибулярный аппарат, только делать это нужно в безопасной зоне — где нет машин и людей.