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2 часа назад

Россиянам рассказали, как улучшить зрение, всего лишь стреляя глазками

Секрет Фирмы

В век высоких технологий, когда глаза не отлипают от экранов ноутбуков и телефонов, очень важно сохранить уверенно проседающее зрение. Поэтому остеопат Владимир Животов предложил гимнастику для глаз, которая сможет поддерживать остроту зрения и даже её восстанавливать. Упражнение нужно выполнять регулярно, но это несложно — оно занимает всего несколько минут.

Россиянам рассказали, как улучшить зрение гимнастикой
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Специалист объяснил, что из-за движения глаза его кровоснабжение улучшается, а мышцы растягиваются и становятся более эластичными, поэтому меньше давят на сосуды и яблоко. В общем — сплошная польза, а дел на пару минут, но повторять лучше по четыре раза в день.

Упражнения простые: глазами нужно нарисовать круг сперва в одну сторону, а потом в другую. То же самое нужно провернуть и с квадратом. Затем нужно провести глазами сверху вниз и слева направо, а потом отразить движения. И следом прочертить воображаемые линии по диагонали и то же повторить наоборот.

Если делать такие упражнения по время ходьбы, то можно натренировать и вестибулярный аппарат, только делать это нужно в безопасной зоне — где нет машин и людей.

Врач предупредил, что первое время глаза могут болеть — всё потому, что в повседневной жизни наши глаза мало двигаются, поэтому гимнастика заставляет их размять закостеневшие мышцы.

Болезни и лекарства,
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