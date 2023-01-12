Отоларинголог назвал болезни, при которых пропадает голос

Недавно стало известно, что грипп типа В бьет по голосовым связкам. О болезнях, которые могут привести к потере голоса, «Вечерней Москве» рассказал врач-отоларинголог Алексей Кошелев.

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По его словам, самая частая причина потери голоса — ларингит, то есть воспаление слизистых оболочек гортани. Чаще всего его возникновению способствуют вирусные заболевания верхних дыхательных путей, а также курение и пыль.

перенапряжение голосового аппарата (например, из-за долгого крика или пения);

инфекционные заболевания дыхательных путей;

аллергия, в том числе ринит — воспаление слизистой оболочки носа. Также среди причин нарушения голоса врач выделил:

В большинстве случаев голос восстанавливается сам — дополнительное лечение не требуется.

— Если болезнь протекает спокойно и просвет дыхательных путей достаточный, то голос восстановится без всяких лекарств и таблеток. К примеру, вирусный ларингит чаще всего лечению не подлежит, — объясняет Кошелев.

Однако в некоторых случаях медикаментозное лечение все же потребуется. Например, если вирусный ларингит перейдет в бактериальный, то понадобятся препараты, которые уменьшат оттек в зоне голосовых складок.

Особое внимание следует уделять потере голоса у детей, обращает внимание собеседник «ВМ». Так, если у ребенка начинается отдышка, то нужно незамедлительно обращаться к врачу. В противном случае у ребенка может развиться ложный круп — состояние, при котором становится трудно дышать из-за отека и сужения дыхательных путей.

Кроме того, важно помнить о правиле «трех недель».