Отоларинголог назвал болезни, при которых пропадает голос

Недавно стало известно, что грипп типа В бьет по голосовым связкам. О болезнях, которые могут привести к потере голоса, «Вечерней Москве» рассказал врач-отоларинголог Алексей Кошелев.
По его словам, самая частая причина потери голоса — ларингит, то есть воспаление слизистых оболочек гортани. Чаще всего его возникновению способствуют вирусные заболевания верхних дыхательных путей, а также курение и пыль.
В большинстве случаев голос восстанавливается сам — дополнительное лечение не требуется.
— Если болезнь протекает спокойно и просвет дыхательных путей достаточный, то голос восстановится без всяких лекарств и таблеток. К примеру, вирусный ларингит чаще всего лечению не подлежит, — объясняет Кошелев.
Однако в некоторых случаях медикаментозное лечение все же потребуется. Например, если вирусный ларингит перейдет в бактериальный, то понадобятся препараты, которые уменьшат оттек в зоне голосовых складок.
Особое внимание следует уделять потере голоса у детей, обращает внимание собеседник «ВМ». Так, если у ребенка начинается отдышка, то нужно незамедлительно обращаться к врачу. В противном случае у ребенка может развиться ложный круп — состояние, при котором становится трудно дышать из-за отека и сужения дыхательных путей.
Кроме того, важно помнить о правиле «трех недель».
— Если в течение трех недель голос не восстанавливается — пациент должен быть в обязательном порядке осмотрен отоларингологом. Такой осмотр нужен, чтобы исключить онкологическую составляющую, — заключил Кошелев.