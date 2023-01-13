Врач: не следует назначать самому себе антибиотики

«Не «выписывайте» себе антибиотики самостоятельно. Их много, делятся они на разные группы по принципу воздействия на организм. И только врач сможет подобрать подходящий препарат при вашем заболевании с учетом тяжести течения и возбудителя. Если принимать антибиотик при вирусных инфекциях, он пользы не принесет, при этом может вызвать дисбактериоз и аллергию, а также помешать организму бороться с вирусом», — сказал врач.