Врач: не следует назначать самому себе антибиотики

«Только врач сможет подобрать подходящий препарат».
Часто при не самом сильном заболевании люди идут в аптеку и приобретают антибиотики по собственному выбору, не получив предписание врача. Но не всегда они помогают человеку, и причин у этого может быть много. Об этом Лайфу рассказал врач-терапевт клинико-диагностического центра «Медси» Алексей Елихин.
Эксперт объяснил, что антибиотики влияют на бактериальные микроорганизмы и помогают при заболеваниях, вызванных именно ими. Такие препараты будут бесполезными при гриппе, гепатитах, герпесе, краснухе, кори.
«Не «выписывайте» себе антибиотики самостоятельно. Их много, делятся они на разные группы по принципу воздействия на организм. И только врач сможет подобрать подходящий препарат при вашем заболевании с учетом тяжести течения и возбудителя. Если принимать антибиотик при вирусных инфекциях, он пользы не принесет, при этом может вызвать дисбактериоз и аллергию, а также помешать организму бороться с вирусом», — сказал врач.