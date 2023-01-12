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1 час назад

Стало известно вещество, предотвращающее рак

Секрет Фирмыиещё 1

К сожалению, на свете нет продуктов (или мы пока о них не знаем), которые способны полностью предотвратить рак и раннее старение клеток. Однако есть вещества, которые благоприятно воздействуют на работу организма по предотвращению этого опасного заболевания и роста злокачественной опухоли. По словам врача-эндокринолога, диетолога Натальи Лазуренко, пример такого вещества — кверцетин.

Стало известно вещество, предотвращающее рак
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Лазуренко рассказала, что кверцетин — это продукт-антиоксидант, способный нормализовать работу всех органов и клеток, принимающих участие в детоксе организма.

Кверцетин можно найти во множестве продуктов: бразильский орех; каперсы; зеленый и желтый перец; яблоко; лук-шалот; черный и зелёный чай; красный и белый лук; помидор; брокколи; спаржа; виноград.

«При их употреблении важно учитывать норму потребления, индивидуальные особенности ЖКТ и противопоказания», — рассказала врач.

Но не кверцитином единым. Лазуренко отметила, что есть и другие вещества, которые оказывают профилактический эффект. Например, витамины С, D, A и E.

«Все они препятствуют возникновению онкологических заболеваний, благоприятно влияют на клеточную митохондрию, борются с кислородным голоданием клетки. Эти процессы затрудняются при нарушении клеточного метаболизма, а он лежит в основе раковых болезней», — пояснила специалист.

В профилактике, по её словам, важен целый комплекс действий, который включает в себя не только правильное питание, но и активность, отказ от вредных привычек и монодиет.

«Одно вещество не сможет предотвратить возникновение онкологии. Это более глубинные патологические процессы, на которые одно вещество (например, кверцетин) повлиять не может. Поможет только совокупность профилактических мер», — подытожила диетолог.

Болезни и лекарства,
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