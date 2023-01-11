Защитит ли оксолиновая мазь от вирусных заболеваний

Врачи говорят о том, что в этом году ситуация с вирусными заболеваниями складывается сложная. Длительное время изоляции, связанное с пандемией коронавируса, ослабило иммунитет: организм отвык от социальных контактов и необходимости бороться с инфекциями, обитающими во внешней среде. Болеющих очень много – и вопросы профилактики выходят на первый план.

Фото: Сибмеда Сибмеда

Елена Кешишян, руководитель отдела неонатологии и патологии детей раннего возраста НИКИ педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева РНИМУ им. Н.И. Пирогова, профессор, д. м. н. прокомментировала некоторые распространённые способы профилактики ОРВИ.

В частности, допустимой мерой она назвала обработку носа средствами, повышающими интерферон – такими, как оксолиновая мазь, виферон-гель и т.д. Это, по словам врача, не лишняя мера, но не панацея. Действие данных препаратов очень кратковременно, кроме того, они иссушают слизистую.

Многие родители думают, что вирусы можно просто смыть – и используют промывание носа. Специалист предупреждает: промывание носа может принести ребёнку больше вреда, чем пользы. Во-первых, смыть вирусы не так легко, во-вторых, это процедура дискомфортная для ребёнка, и, в-третьих, если у него есть отёк и заложенность носа, неправильное промывание может быть даже опасным.