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46 минут назад

Вирусолог рассказал об опасности одновременного заражения гриппом и коронавирусом

Говорит Москва

В этом случае заболевание может протекать в более тяжёлой форме. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» сказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов.

Вирусолог заявил об опасности заражения гриппом и коронавирусом
Фото: unsplash.comunsplash.com

«В большинстве случаев заболевание может протекать в более тяжёлой форме при сочетании грипп плюс COVID. Особенно у людей из групп повышенного риска. Такие случаи регистрируются, учитывая, что грипп и COVID — это массовые заболевания.

Учитывая, что миллионы людей вовлечены в эпидемический процесс, связанный с ковидом, и достаточно большой процент заболевших в текущим году людей с гриппом А, то я думаю, что речь может идти минимум о сотнях людей. Подчеркиваю, что никто не проводил исследования для уточнения этих данных. Сам человек без специальной молекулярно-биологической диагностики и осмотра врачом не сможет поставить диагноз о наличии двух вирусов. Если присутствуют две инфекции, у которых совершенно разное лечение, то это будет комбинированная схема терапии. Есть противогриппозные препараты, а есть с антиковидными свойствами».

Ранее начальник управления эпидемиологического благополучия населения Роспотребнадзора Марина Шарабакина в интервью «России-24» рассказала, что специалисты фиксируют единичные случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом.

Болезни и лекарства,Роспотребнадзор,
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