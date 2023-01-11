Вирусолог заявил об опасности заражения гриппом и коронавирусом

В этом случае заболевание может протекать в более тяжёлой форме. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» сказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов.
«В большинстве случаев заболевание может протекать в более тяжёлой форме при сочетании грипп плюс COVID. Особенно у людей из групп повышенного риска. Такие случаи регистрируются, учитывая, что грипп и COVID — это массовые заболевания.
Учитывая, что миллионы людей вовлечены в эпидемический процесс, связанный с ковидом, и достаточно большой процент заболевших в текущим году людей с гриппом А, то я думаю, что речь может идти минимум о сотнях людей. Подчеркиваю, что никто не проводил исследования для уточнения этих данных. Сам человек без специальной молекулярно-биологической диагностики и осмотра врачом не сможет поставить диагноз о наличии двух вирусов. Если присутствуют две инфекции, у которых совершенно разное лечение, то это будет комбинированная схема терапии. Есть противогриппозные препараты, а есть с антиковидными свойствами».
Ранее начальник управления эпидемиологического благополучия населения Роспотребнадзора Марина Шарабакина в интервью «России-24» рассказала, что специалисты фиксируют единичные случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом.