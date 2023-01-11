Вирусолог заявил об опасности заражения гриппом и коронавирусом

Учитывая, что миллионы людей вовлечены в эпидемический процесс, связанный с ковидом, и достаточно большой процент заболевших в текущим году людей с гриппом А, то я думаю, что речь может идти минимум о сотнях людей. Подчеркиваю, что никто не проводил исследования для уточнения этих данных. Сам человек без специальной молекулярно-биологической диагностики и осмотра врачом не сможет поставить диагноз о наличии двух вирусов. Если присутствуют две инфекции, у которых совершенно разное лечение, то это будет комбинированная схема терапии. Есть противогриппозные препараты, а есть с антиковидными свойствами».