Врачи назвали основные симптомы рака толстой кишки

Ректальное кровотечение и регулярные запоры являются характерными симптомами рака толстой кишки, заявили колоректальный хирург, доктор медицинских наук Джеффри Нельсон и онколог Джей Бен Уилкинсон. Эти и другие основные признаки онкологического заболевания, убившего актрису Керсти Элли, они назвали изданию Eat This, Not That!

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Уилкинсон сообщил, что рак толстой кишки — четвертый по распространенности вид рака, и количество пациентов моложе 50 лет с таким диагнозом неуклонно растет каждый год. Потому, по мнению врача, важно обращать внимание на тревожные признаки, свидетельствующие о развитии данного заболевания. Уилкинсон подчеркнул, рак толстой кишки на ранней стадии никак не проявляется, однако по мере роста опухоли возникают изменения в работе кишечника.

В частности, человек начинает страдать от тошноты, рвоты и ощущения, будто после дефекации кишечник не до конца опорожнился. Помимо этого, наблюдаются потеря веса и ухудшение аппетита.

В свою очередь, колоректальный хирург Нельсон добавил, что симптомами рака толстой кишки могут быть регулярные запоры или, наоборот, диарея, а также необъяснимая боль внизу живота, анемия и боль во время дефекации.