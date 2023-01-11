Что можно и нельзя есть во время различных болезней

Когда мы болеем, последнее, что нужно сделать (вообще, это делать совсем не нужно), — это съесть что-то, от чего станет ещё хуже. Но что делать, если куриный бульон и сухарики совсем не интересуют, а хочется мороженого или бокала вина? Эксперты говорят, что то, что вы должны есть, зависит от вашего состояния. Ниже общие симптомы и рекомендации экспертов по продуктам, которые помогают или препятствуют облегчению.

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Диарея

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При диарее, вызванной желудочным вирусом или едой, которая «не зашла», попробуйте мягкую пищу, посоветовал Джеймс Ли, доктор медицинских наук, гастроэнтеролог из больницы Святого Иосифа в Ориндж, Калифорния.

Диарею может вызвать множество различных причин, таких как болезнь Крона или колит, поэтому обязательно обратитесь к своему лечащему врачу, если симптомы продолжаются дольше двух недель или раньше, если появляются признаки обезвоживания, или если диарея сопровождается лихорадкой, кровью, сильной болью или сильной тошнотой и рвотой.

Что можно есть при диарее. Ешьте мягкие продукты, такие как бананы, отваренный рис, яблочное пюре и сухарики. Кроме того, овсянка, печёный картофель, запечённая курица или индейка без кожи — это тоже безопасные блюда при диарее. Ешьте овощи, такие как морковь и зелёная (!) фасоль, но не в сыром виде!

Что нельзя есть при диарее. Сладости! Все без исключения — будь они с сахаром или без, «полезные» или не очень. Также продукты, вызывающие газообразование и вздутие живота: перец, горох, брокколи, кукуруза и фасоль. Молочные продукты, алкоголь, кофеин, жирная и жареная пища также могут усугубить диарею.

Запор

Такие факторы, как лекарства, недостаток физических упражнений и недостаточное употребление богатых клетчаткой цельных злаков, фруктов и овощей, могут вызвать запор. Взрослым требуется от 25 до 30 граммов клетчатки в день.

Что можно есть при запоре. Цельнозерновой хлеб с высоким содержанием клетчатки, орехи, фасоль, чернослив, овсянка, льняное семя, брокколи, груши и яблоки. По словам доктора Ли, ежедневное употребление шести-восьми стаканов воды также помогает сдвинуть дело с мёртвой точки.

Что нельзя есть при запорах. Сладкие конфеты, молочные продукты, добавки железа, мясо с высоким содержанием жира и обработанные пищевые продукты — всё это ещё больше усугубит запор.

Расстройство желудка

Из-за чувства тошноты при расстройстве желудка все продукты кажутся непривлекательными, но правильные могут облегчить симптомы, успокаивая желудочную кислоту. В целом, порции пищи должны быть небольшими, а запахи — минимальными.

Что можно есть при расстройстве желудка. Солёные крекеры могут помочь, говорит доктор Ли, а также небольшое количество сухариков. Выбирайте мягкие продукты, такие как лапша или продукты, содержащие много воды, такие как лёгкий бульон.

Что нельзя есть при расстройстве желудка. Жирные, острые, солёные или обработанные пищевые продукты, кофеин, алкоголь и газированные напитки — всё это навредит и может усилить тошноту.

Боль в горле

Определённые продукты могут обволакивать горло и успокаивать боль в горле, говорит Лорен Слейтон, доктор медицинских наук, основатель Foodtrainers.com.

Что можно есть, когда болит горло. Старайтесь увлажнять горло леденцами или пастилками и пейте много тёплой жидкости. Мягкие сливочные продукты, такие как крем-супы, картофельное пюре, йогурт, яичница-болтунья могут быть более приемлемыми для употребления при боли в горле.

Что нельзя есть, когда болит горло. Избегайте твёрдых, «колючих» продуктов, таких как картофельные чипсы, орехи и мюсли. Кислые соки из многих фруктов и овощей, а также апельсиновый, виноградный соки и лимонад также могут вызвать раздражение горла.

Ломит всё тело

Продукты, которые облегчают мышечные боли, зависят от конкретной причины болей в теле, говорит Кристин Артур, доктор медицинских наук, терапевт мемориального медицинского центра Ориндж-Кост в Фаунтейн-Вэлли, Калифорния. При общих мышечных болях пища, содержащая магний или кальций, может помочь облегчить болезненность.

Что можно есть, когда ломит всё тело. Хорошими источниками магния являются зелёные листовые овощи, орехи, семена, сушёные бобы и цельные зёрна. Продукты с высоким содержанием кальция включают консервированный лосось, йогурт, листовую зелень и апельсиновый сок, обогащённый кальцием.

Что нельзя есть, когда ломит всё тело. Всё, что обезвоживает, может усугубить мышечные боли, — особенно алкоголь и кофеин.

Невыносимая головная боль

Обезвоживание является одной из ведущих причин головных болей, поэтому лучше сначала вылечить эту причину и посмотреть, облегчит ли это вашу боль.

Что можно есть при головной боли. Вода — ваш лучший выбор. Выпейте небольшую бутылку воды и подождите 20 минут, чтобы увидеть, почувствуете ли вы себя лучше. Известно, что кофеин иссушает организм, но, по иронии судьбы, небольшие дозы иногда могут помочь облегчить мигрень у некоторых людей. Но на каждую чашку чая или кофе пейте равное количество воды, чтобы избежать обезвоживания.

Что нельзя есть при головной боли. Людям, которые ежедневно испытывают головные боли, не рекомендуется употреблять кофеин. Ряд исследований показал, что есть продукты, которые могут вызвать головную боль — это искусственные подсластители, глутамат натрия (содержится в соусах и соевом соусе) и выдержанные сыры, содержащие тирамин, а также красное вино и мясные полуфабрикаты.

Боль в ухе

Боли в ушах обычно сопровождают другие симптомы. Таким образом, они не связаны ни с какой пищей в целом. Поскольку боль в ушах часто возникает при инфекциях верхних дыхательных путей, то могут быть полезны продукты, которые устраняют заложенность носа.

Что можно есть про боли в ушах. Прозрачные жидкости и куриный суп могут облегчить заложенность носа, разрыхляя слизистую в носовых проходах. Омега-3, содержащаяся в лососе и орехах, уменьшает воспаление, а витамин С, содержащийся в тёмной листовой зелени, ягодах и цитрусовых, укрепляет иммунную систему.

Что нельзя есть при боли в ушах. Некоторые врачи считают, что молочные продукты могут сделать мокроту более густой, за исключением йогурта, который содержит пробиотики. Также держитесь подальше от обработанных продуктов, которые усиливают воспаление и затягивают процесс выздоровления.

Кожный зуд

Во-первых, это может быть симптомом аллергии, поэтому заведите подробный журнал питания, чтобы точно определить возможные триггеры. Позвоните своему лечащему врачу, если симптомы серьёзны или длятся дольше нескольких недель.

Что можно есть при зуде кожи. Продукты, содержащие омега-3, такие как жирная рыба (лосось, сардины), масла грецких орехов (если нет аллергии на орехи!) и льняного семени, а также продукты с высоким содержанием белка, важны для здоровья кожи. Кожа состоит из белков, поэтому для синтеза белка в коже необходима диета, богатая белком.

Что нельзя есть при приступах «чесотки». Наиболее распространёнными продуктами, вызывающими зуд, являются орехи, шоколад, рыба, помидоры, яйца, ягоды, соя, пшеница и молоко, говорит Дебра Джалиман, доктор медицинских наук, дерматолог.

Насморк

Когда вы простужены, худшим симптомом может быть насморк, который просто не перестаёт «литься, как из крана». Помимо принятия горячего душа, можно выпить тёплого чая — возможно, это не остановит «потоки» из носа, но чай может помочь вам почувствовать себя немного лучше.

Что можно есть при насморке. Попробуйте имбирный чай. Имбирь обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые могут помочь избавиться от простуды быстрее. И, конечно, горячая вода с лимоном и мёдом (если нет аллергии).

Что нельзя есть при насморке. Острая пища может вызвать усиление насморка, как и алкоголь.

Заложенность носа

Простуда, грипп или инфекция пазух носа могут раздражать и воспалять кровеносные сосуды носа, затрудняя дыхание.

Что можно есть при заложенности носа. Специалисты рекомендуют «золотое молоко», в состав которого (помимо самого молока) входит куркума — специя, известная своими противовоспалительными свойствами.