Россиян предупредили о новой напасти после свиного гриппа

В декабре в России разразилась небывалая эпидемия свиного гриппа. Постепенно эта зараза отступает, вот только вирусный сезон всё же продолжается и расслабляться рано, заявил врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, после свиного гриппа россиян могут поджидать и другие неприятности. Это вирус группы B и другие респираторные болячки.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

«Сама по себе вспышка гриппа обычно длится около 8 недель. В Москве и Петербурге спад заболеваемости начался ещё до Нового года, в других регионах он тоже пойдёт на снижение. Так что в России эпидемия свиного гриппа (А) сейчас заканчивается. Но на хвосте любого гриппа А обычно приходит грипп B и другие ОРВИ — их существует несколько десятков. Так что сейчас нас ждёт новая напасть», — предупредил медик.

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И только после этого эпидемия гриппа сойдёт на нет, уверен специалист. Как правило, в год бывает только одна волна гриппа, а не больше — потому что у людей развивается иммунитет к болезни.

Кстати, есть те, кто вообще не болеет гриппом А. Это примерно 10–15% населения. Но зато эти люди заражаются гриппом В, который для них представляет значительную опасность. А есть и «счастливчики», кто может подцепить и то, и другое. Таких где-то 3% населения.

Меньше всего рискуют подхватить вирус А те, кто вовремя сделал прививку от гриппа. В ней есть компоненты, которые заодно защищают и от гриппа В.

«А те, кто прививался от коронавируса вакциной "Спутник" минувшей осенью, они ещё и получили защиту от аденовируса — в ней содержатся аденовирусные векторы», — подчеркнул Болибок.

Прививку от гриппа он советует делать раз в сезон. Тем не менее, если вы вакцинировались хотя бы раз в течение последних 3–4 лет, то заболеть, конечно, можно, но риск перенести грипп в тяжёлой форме будет гораздо ниже.

К тому же после прививки вырабатываются антитела и появляется более стойкий клеточный иммунитет. Для справки, 99,99% погибших от гриппа — это те, кто не был привит. Остальные — это те, кто всё же привился, но у них на фоне гриппа развились другие тяжёлые заболевания.

Вообще не спешите сами определять, каким именно гриппом вы заразились. Дело в том, что по клиническим проявлениям выяснить этого не сможет даже врач. Температура, ломота, сухой кашель характерны для любого гриппа. А распознавать точный штамм бывает важно для медиков и вирусологов, чтобы делать прогнозы на будущее.

Кстати, жители России в последнее время всё чаще сталкиваются со своеобразным комбо: одновременным заражением гриппом и COVID-19. В основном обе болячки находят у людей со слабым иммунитетом, детей и пенсионеров, сообщали в Роспотребнадзоре. Каких-то специфических симптомов одновременного заражения гриппом и коронавирусом не существует — это тоже можно узнать только через тестирование.