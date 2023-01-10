Россиянам рассказали, как легче пережить температурные качели

Резкие скачки температуры от мороза к теплу довольно сложно пережить кому бы то ни было. А для метеозависимых людей это сущий ад. Но анестезиолог-реаниматолог скорой помощи Кава Рашид из Новосибирска посоветовал оставаться дома, проветривать помещение и не перенапрягаться. У детей во время погодных скачков больше шансов заразиться простудой, поэтому надо пить побольше воды и употреблять витамины.

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«Людям необходимо пить лекарства, которые они регулярно принимают, и не перенапрягаться. Стресс и недосып тоже влияют на организм, особенно сильно во время температурных перепадов, когда сосудистая система становится более уязвимой», — рассказал Рашид «Московскому комсомольцу».

Во время перепадов погоды он посоветовал остаться дома. Если же чувствуешь головокружение и поднялось давление, то стоит пару часов полежать.

«У детей иммунитет не такой сильный, а сейчас к тому же идёт свиной грипп, и многие уже болеют, температурные качели только увеличивают риск. <…> Поэтому сейчас необходимо тщательнее следить за их здоровьем: обильное питьё, частое проветривание помещения, приём витаминов», — добавил он.

Врач отметил, что перепады погоды могут влиять на эпилептиков. Если же в такое время человек чувствует головокружение или слабость, то стоит обследоваться.

«Значит, что-то не то, возможно, проблемы с сердечно-сосудистой системой. Надо наблюдаться у кардиолога или невролога, или для начала у терапевта и искать причину необычного состояния», — считает медик.