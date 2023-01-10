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1 час назад

Иммунолог предупредил о резком росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в январе

РИА "ФедералПресс"

В России наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, однако это не надолго. Кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что к концу января ожидается резкий рост.

Стало известно о резком росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в январе
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Сейчас спад действительно есть, но он временный. После этого спада будет нарастание заболеваемости, как в обычные доковидные сезоны. <…> После 20 января заболеваемость должна подрастать, я имею в виду грипп и другие ОРВИ», – сообщил Николай Крючков.

Эксперт также подчеркнул, что заболеваемость может быть более выраженной, потому что этот сезон эпидемический по гриппу, передает «Говорит Москва».

Согласно информации Роспотребнадзора, количество новых случаев гриппа и ОРВИ за минувшую неделю снизилось на 52 %. За этот период зарегистрировано 580 тысяч больных.

Болезни и лекарства,Николай Крючков,Роспотребнадзор,
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