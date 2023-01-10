Стало известно о резком росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в январе

«Сейчас спад действительно есть, но он временный. После этого спада будет нарастание заболеваемости, как в обычные доковидные сезоны. <…> После 20 января заболеваемость должна подрастать, я имею в виду грипп и другие ОРВИ», – сообщил Николай Крючков.