Стало известно о резком росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в январе

В России наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, однако это не надолго. Кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что к концу января ожидается резкий рост.
«Сейчас спад действительно есть, но он временный. После этого спада будет нарастание заболеваемости, как в обычные доковидные сезоны. <…> После 20 января заболеваемость должна подрастать, я имею в виду грипп и другие ОРВИ», – сообщил Николай Крючков.
Эксперт также подчеркнул, что заболеваемость может быть более выраженной, потому что этот сезон эпидемический по гриппу, передает «Говорит Москва».
Согласно информации Роспотребнадзора, количество новых случаев гриппа и ОРВИ за минувшую неделю снизилось на 52 %. За этот период зарегистрировано 580 тысяч больных.