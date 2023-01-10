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1 час назад

Что будет, если часто пить антибиотики

Секрет Фирмы

Привычка лечить любую болячку антибиотиками может выйти боком. Так заявили учёные из Дании, которые изучили национальную медицинскую статистику с 2000 по 2018 год. Они сравнили показатели 6,1 млн человек, которые употребляли лекарства при различных болезнях.

Что будет, если часто пить антибиотики
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам медиков, пристрастие к антибиотикам ведёт к воспалениям кишечника. И с возрастом эти проблемы усиливаются. Риски в основном возрастают у людей старше 40 лет.

У пациентов 10–40 лет вероятность развития болезней после приёма антибиотиков вырастала на 28%; у 40–60-летних — на 48%, а у тех, кто старше, — на 47%.

Эффект от приёма антибиотиков накапливался, и каждый последующий курс увеличивал риски на 11–15% в зависимости от возрастной группы. Если пациент пропивал пять или более курсов антибиотиков, он был практически обречён.

Эксперты оговорились, что точную причину такого явления установить сложно. Но скорее всего, она кроется в том, что антибиотики уничтожают микрофлору, которая защищает кишечник от различных вредных воздействий.

В сезон простуд и прочих ОРВИ многие предпочитают не ходить к врачу, а лечиться самостоятельно. И лекарства себе прописывают сами. Причём нередко антибиотики становятся ответом на любые проблемы со здоровьем. Однако антибиотики не действуют на вирусные заболевания (грипп, коронавирус или другое ОРВИ), а только борются с бактериальными инфекциями. И если у вас таковых нет, вы рискуете убить микрофлору в желудке и кишечнике и выработать у организма иммунитет к лекарству. А перед реальной болезнью окажетесь бессильны.

Болезни и лекарства,
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