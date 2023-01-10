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35 минут назад

Ученые рассказали, сколько нужно курить, чтобы заработать диабет

Секрет Фирмы

От курильщиков часто можно услышать, что курение позволяет им не толстеть. Якобы вот только стоит бросить — и сразу наберёшь вес. В реальности вредная привычка приводит к висцеральному ожирению, объяснили врачи. При таком ожирении у человека растёт живот, хотя индекс массы тела может быть и в норме. В свою очередь, избыток висцерального жира провоцирует диабет второго типа.

Ученые выяснили, сколько нужно курить, чтобы заработать диабет
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Связь сахарного диабета второго типа и курения доказана многими исследованиями.

Ещё в 2013 году китайские учёные пришли к выводу , что ежедневного выкуривания 20 сигарет (одной пачки) достаточно, чтобы увеличить риск заработать диабет на 25%.

Но как именно связаны сахар и курение? Всё дело в висцеральном ожирении, которое ещё называют ожирением типа «яблоко». Его отличие в том, что жир у человека накапливается в области живота и верхней части туловища.

Как ни странно, живот — это самое опасное место жировых отложений. Фишка в том, что человек с животом в виде яблока в целом может иметь нормальный индекс массы тела. То есть соотношение веса к росту может и не говорить, что у него есть проблемы с лишним весом. Но клинические исследования показывают, что чем чаще и дольше человек курит, тем больше он рискует получит висцеральное ожирение.

В свою очередь, скопления висцерального жира приводят к тому, что клетки организма перестают реагировать на инсулин. В итоге он перестаёт доставлять глюкозу (сахар) в кровь и она не может там нормально накапливаться. Появляется сахарный диабет.

Кроме того, ядовитые вещества табачного дыма разрушают внутреннюю оболочку кровеносных сосудов, что приводит к развитию других заболеваний: инфаркта миокарда, инсульта, сердечной недостаточности.

Врачи отмечают, что среди курящих диабетиков слабоумие распространено гораздо больше, чем среди некурящих. Причина кроется в нарушении работы мозга у зависимых людей.

Болезни и лекарства,
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