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1 час назад

Грипп плюс ковид: чем опасно одновременное заражение

Мир24

Сезон гриппа и ОРВИ в России в самом разгаре. Напряженную ситуацию усугубляет и распространение коронавирусной инфекции. В Роспотребнадзоре уже зафиксированы случаи одновременного заражения сразу двумя заболеваниями. MIR24.TV выяснил у специалистов, чем опасен такой тандем и что делать тем, кому не посчастливилось подхватить сразу оба недуга.

Грипп плюс ковид: чем опасно одновременное заражение
Фото: Мир24Мир24

По словам врача-эпидемиолога Тимура Пестерева, одновременное заражение гриппом и COVID-19 оказывает достаточно мощный эффект на организм человека и может вызвать большее количество осложнений.

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«Всем хорошо знаком и грипп, и коронавирус – их проявления и последствия. При одновременном выявлении между этими вирусами ставится знак умножения. Чем слабее иммунитет, тем сложнее предсказать, чем все это может закончиться. Особенно опасно оказаться в такой ситуации людям с хроническими заболеваниями, пожилым гражданам и детям», – считает специалист.

При этом самостоятельно распознать заражение сразу двумя вирусами практически невозможно. У больных гриппом тест-системы могут вообще не выявить SARS-CoV-2. Эксперт предлагает не ориентироваться в таких случаях на экспресс-тесты.

«Не всегда удачно получается взять этот мазок. Есть другие анализы на ковид и на грипп. Например, их можно определить по антителам», – поясняет Тимур Пестерев.

Подробнее о клинической картине при двойном заражении рассказывает врач-инфекционист, профессор и доктор медицинских наук Николай Малышев.

«Как правило, проявление у всех респираторных инфекций примерно одинаковое. Во-первых, это интоксикация организма. Головная боль, ломота в суставах и в мышцах, тошнота, рвота – все это характерно и для гриппа, и для ковида, – перечисляет специалист. – К этим симптомам присоединяется температура и катаральные явления: кашель, насморк, першение в горле и прочее».

Особую настороженность у больного должно вызвать появление одышки, предупреждает инфекционист. С таким симптомом он рекомендует немедленно обращаться к врачу.

По мнению Малышева, именно грамотный специалист может определить присутствие двойного вируса в организме, и только опытный врач сумеет подобрать подходящую медикаментозную поддержку.

«У этих заболеваний разное антивирусное лечение, поэтому для помощи больному потребуется комбинированная терапия», – подчеркивает эксперт.

Болезни и лекарства,Николай Малышев,Роспотребнадзор,
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