Ученые рассказали, как справиться с диабетом при помощи диеты

В современном мире диабет второго типа является одним из самых распространенных заболеваний, которое может привести к хроническим проблемам со здоровьем. Недавно британские ученые провели исследование, в ходе которого нашли простой метод борьбы с недугом.

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Специалисты утверждают, что низкоуглеводная диета поможет достичь ремиссии заболевания, а иногда и вовсе вылечиться, сообщает The Times. По словам ученых, треть принявших участие в исследовании диабетиков, которые соблюдали подобный режим питания, перестали нуждаться в приеме медикаментов.

Еще более удивительным оказался тот факт, что 90% пациентов в стадии преддиабета, которые придерживались низкоуглеводной диеты, удалось привести уровень сахара в крови к нормальным показателям.

Помимо этого, ученые отметили, что ограничение углеводов в рационе способствует эффективному похудению, а это снижает риск возникновения целого ряда заболеваний.