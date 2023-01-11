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1 час назад

Ученые рассказали, как справиться с диабетом при помощи диеты

Волгоградская правдаиещё 3

В современном мире диабет второго типа является одним из самых распространенных заболеваний, которое может привести к хроническим проблемам со здоровьем. Недавно британские ученые провели исследование, в ходе которого нашли простой метод борьбы с недугом.

Ученые рассказали, как справиться с диабетом при помощи диеты
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Специалисты утверждают, что низкоуглеводная диета поможет достичь ремиссии заболевания, а иногда и вовсе вылечиться, сообщает The Times. По словам ученых, треть принявших участие в исследовании диабетиков, которые соблюдали подобный режим питания, перестали нуждаться в приеме медикаментов.

Еще более удивительным оказался тот факт, что 90% пациентов в стадии преддиабета, которые придерживались низкоуглеводной диеты, удалось привести уровень сахара в крови к нормальным показателям.

Помимо этого, ученые отметили, что ограничение углеводов в рационе способствует эффективному похудению, а это снижает риск возникновения целого ряда заболеваний.

Материал носит информационный характер и не заменяет консультации медиков.

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