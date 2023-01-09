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1 час назад

Врач объяснила, на что могут указывать замерзающие руки и ноги

РИА "ФедералПресс"

Замерзающие в теплом помещении руки и ноги могут сигнализировать о серьезных заболеваниях. Врач-терапевт Татьяна Романенко объяснила, в каком случае стоит обратиться к специалисту.

На что могут указывать замерзающие руки и ноги
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Это может быть особенность нервной вегетативной системы. Есть люди, которым постоянно жарко, а есть люди, которым постоянно холодно», – отметила Татьяна Романенко.

Однако если такие симптомы раньше не беспокоили и появились внезапно, то это может быть признаком сбоя в организме.

По словам врача, мерзлявость может проявиться из-за дисбаланса в вегетативной нервной системе, также этот симптом может указывать на проблемы с щитовидной железой, на нарушения в микроциркуляции или говорить об анемии. Поэтому следует обратиться к врачу, сдать анализы, проверить состояние сосудов и гормоны.

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