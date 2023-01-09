На что могут указывать замерзающие руки и ноги

Замерзающие в теплом помещении руки и ноги могут сигнализировать о серьезных заболеваниях. Врач-терапевт Татьяна Романенко объяснила, в каком случае стоит обратиться к специалисту.

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«Это может быть особенность нервной вегетативной системы. Есть люди, которым постоянно жарко, а есть люди, которым постоянно холодно», – отметила Татьяна Романенко.

Однако если такие симптомы раньше не беспокоили и появились внезапно, то это может быть признаком сбоя в организме.