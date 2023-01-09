Как болит голова при разных заболеваниях

Почти каждый сталкивался с периодической либо постоянной головной болью. И у многих тактика одна: закинулся таблетками и живёшь себе припеваючи. Однако приступы головной боли могут оказаться лишь первыми симптомами опасной патологии. И часто локализация боли может подсказать нам, что что-то не так и нужно идти к врачу, отметила биолог, генетик, клинический психолог, специалист функциональной медицины и эксперт Университета образовательной медицины Ирина Мальцева.

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Головные боли могут оказаться симптомом гипертонической болезни, инсульта, диабета, менингита и онкологии. Например, мигрень чаще всего ощущается как «кол в глазу» или расположена близко к глазу, но в одной части лица. Обычно проявляется она сильной пульсацией.

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«Причин у мигрени много, они могут быть связаны с гистамином и эстрогенами, возникать после употребления красного вина, сыра, шоколада, а также в определённые дни цикла у женщин», — отметила Мальцева.

А вот затылочная, тяжёлая и пульсирующая головная боль может быть следствием гипертонии.

Своеобразный обруч, который сдавливает голову, чаще появляется во время стресса. Боль в области надбровных дуг, лба, висков — это результат простуды. А резкая боль сразу и в висках, и в затылке во время движения может говорить об остеохондрозе.

«Если утром головная боль сочетается с тошнотой, резкая боль возникает в затылке, или возникает сильная боль во всей голове при наклоне вперед — лучше обратиться к врачу. Это может быть симптомами опухолей, разрыва аневризмы, менингита или энцефалита», — предупредила генетик.

Она добавила, что головную боль нельзя игнорировать и «заедать таблетками». Ведь просто устранить боль — это попросту отказаться от лечения и запустить болезнь.

«Таблетки устраняют симптом, но не лечат. А иногда и вредят. Например, "любимый" многими пациентами с головной болью парацетамол — в больших дозах он приводит к нарушению в системе детоксикации в печени. Далее идёт каскад неблагоприятных реакций, который в итоге приводит к смерти клетки посредством некроза или апоптоза», — предостерегла Мальцева.

Она заверила, что мы не всегда знаем, как работают детоксикационные системы нашей печени. Поэтому накопление токсичных препаратов в организме у некоторых людей может закончиться плачевно.