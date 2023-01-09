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1 час назад

Названы главные признаки диабета 1 типа

Ferra.ru

Существует две разновидности диабета. Это диабет 1 и 2 типа. Сахарный диабет 1 типа связывают обычно с уровнем холестерина в организме. Но есть у этой болезни и характерные симптомы.

Названы главные признаки диабета 1 типа
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Учёные считают, что недостаток солнечного света, низкий уровень витамина D в организме могут быть связаны с развитием диабета 1 типа. Эксперты полагают, что определённую роль может играть и микробиом кишечника.

Прежде всего, важно понимать, что диабет 1 типа - это аутоиммунное заболевание. То есть сам организм человека атакует бета-клетки поджелудочной, которые производят инсулин. В результате человек становится зависим от введения инсулина. При диабете 2 типа организм продолжает вырабатывать инсулин, однако главной проблемой является в этом случае резистентность к инсулину.

При сахарном диабете 1 типа, как и при диабете 2 типа, уровень сахара в крови становится слишком высоким. Поэтому и симптомы у этих заболеваний идентичны: это учащённое мочеиспускание, повышенная жажда, снижение веса, усталость, расстройство желудка, рвота или тошнота, слишком сильный голод, головные боли.

Также, по словам Роберта Алезиани, главного специалиста по фармакотерапии в Tabula Rasa HealthCare, важно знать о следующих признаках диабета: помимо сильной жажды, голода, усиленного мочеиспускания, потери веса, это затуманенное (нечёткое) зрение, возбуждение или раздражительность, усилившееся чувство расслабления или слабости.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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