Как вовремя распознать рак толстой кишки

Многие люди стараются следить за своим здоровьем по максимуму — и правильно делают. Регулярные осмотры, спорт и правильное питание помогают избежать многих неприятных болячек. Правда, волшебной таблетки при некоторых диагнозах, в том числе и от рака толстой кишки, до сих пор нет. Зато есть ряд симптомов, которые должны заставить пойти ко врачу.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Болезнь может развиваться годами, а человек не подозревать, что его здоровье в опасности. Поэтому важно регулярно обследоваться и оперативно удалять полипы из кишечника.

Также не забывать про колоноскопию, особенно тем, кому уже за 45 лет.

На рак толстой кишки может указывать ректальное кровотечение или кровь в стуле, резкая потеря веса, постоянное чувство слабости или усталости, частая боль в животе, тошнота или рвота.

Также тревожным звоночком должны стать проблемы со стулом. Причем насторожить должны как запоры, так и слишком частые походы в туалет.

Чтобы минимизировать риски появления такого страшного заболевания, врачи советуют есть побольше клетчатки: овощей, фруктов и сложных углеводов.