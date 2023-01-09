Как вовремя распознать рак толстой кишки

Многие люди стараются следить за своим здоровьем по максимуму — и правильно делают. Регулярные осмотры, спорт и правильное питание помогают избежать многих неприятных болячек. Правда, волшебной таблетки при некоторых диагнозах, в том числе и от рака толстой кишки, до сих пор нет. Зато есть ряд симптомов, которые должны заставить пойти ко врачу.
Болезнь может развиваться годами, а человек не подозревать, что его здоровье в опасности. Поэтому важно регулярно обследоваться и оперативно удалять полипы из кишечника.
Также не забывать про колоноскопию, особенно тем, кому уже за 45 лет.
На рак толстой кишки может указывать ректальное кровотечение или кровь в стуле, резкая потеря веса, постоянное чувство слабости или усталости, частая боль в животе, тошнота или рвота.
Также тревожным звоночком должны стать проблемы со стулом. Причем насторожить должны как запоры, так и слишком частые походы в туалет.
Чтобы минимизировать риски появления такого страшного заболевания, врачи советуют есть побольше клетчатки: овощей, фруктов и сложных углеводов.
Также стоит отказаться от алкоголя и сигарет, а ещё — следить за весом. Ну и конечно, пить много чистой воды и регулярно заниматься спортом — хотя бы по полчаса три раза в неделю.