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1 час назад

Врач перечислила, какие анализы следует сдавать людям после 35 лет

Секрет Фирмыиещё 1

Медики не устают повторять: чем раньше обнаружишь болезнь, тем выше вероятность её вылечить. Особенно это касается онкологических недугов, потому что вовремя выявленный рак серьёзно увеличивает шансы выжить. Но поэтому важно обследоваться время от времени, хотя бы раз в год. Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Мария Хасина назвала анализы, которые следует сдавать людям после 35 лет.

Какие анализы следует сдавать людям после 35 лет
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Первым делом нужно проверить печень. Для этого нужно сдать анализ на фермент АЛТ. Дело в том, что к середине жизни печень уже не так свежа и мощна, при этом орган никогда не болит, что бы с ним ни происходило. Недавно мы рассказывали, как червь выжрал россиянину чуть ли не половину печени, а тот даже не знал, в чём дело.

Далее врач посоветовала людям после 35 сдавать анализ на уровень ГГТ (гамма-глутамилтранспептидазы) в крови. Если в организме есть какой-то патоген, фермент это покажет. Биохимический анализ крови даст понять, в каком состоянии находятся почки. Конкретно при диагностике специалисты смотрят на уровень креатинина и мочевины. Между прочим, нездоровые почки — нередкая причина половой дисфункции и бесплодия.

Выявить подагру, диабет и гипертонию поможет анализ на определение концентрации мочевой кислоты в крови. Ещё будут полезны анализы на уровень витаминов В12 и D, ультрачувствительного ферритина и С-реактивного белка. Они дадут представление о состоянии сердечно-сосудистой системы. Но что делать, если ни времени, ни денег на все эти обследования нет? В таком случае Хасина посоветовала каждый год сдавать хотя бы общий анализ мочи, крови и копрограмму.

Болезни и лекарства,Мария Хасина,
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