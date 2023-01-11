Симптомы, указывающие на проблемы с сердцем после гриппа

У каждого десятого человека после свиного гриппа наблюдаются сердечные заболевания. Кардиолог Анна Ратникова назвала симптомы, при которых следует проверить сердце.
«Снижение толерантности к физической нагрузке и необоснованная тахикардия, постоянная утомляемость и слабость – эти симптомы являются звоночками для того, чтобы провести дополнительную диагностику», – сообщила Анна Ратникова.
По словам кардиолога, одно из самых распространенных последствий болезни – миокардит. Среди симптомов этого недуга – внезапные боли в груди, нарушения сердечного ритма, одышка. Причем это осложнение возникает не сразу, а спустя некоторое время, передает TVspb.ru.
Врач также напомнила о том, что не допустить таких проблем можно благодаря правильному лечению и своевременному обращению к медикам.
Кроме того, при болезни важно позаботиться о покое и не переносить ее на ногах.