Вирусолог высказался о заболеваемости гриппом после каникул

Профессор Алексей Аграновский рассказал россиянам, что после новогодних праздников произойдет спад эпидемии гриппа.
В разговоре с представителями СМИ профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский отметил, что во время новогодних каникул большинство граждан находятся дома и меньше контактируют друг с другом. По этой причине после праздников эпидемия вируса гриппа пойдет на спад, сообщает издание URA.RU.
– Если это и повлияло, то в сторону ослабления выявляемых случаев гриппа и других ОРВИ. Это всегда так и ничего хитрого нет, – цитирует СМИ вирусолога.
Аграновский добавил, что в России контролируемая ситуация с распространением инфекционных заболеваний. В настоящее время грипп "колеблется", однако ожидается его ослабление.