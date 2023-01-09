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2 часа назад

Российский вирусолог спрогнозировал ситуацию по заболеваемости гриппом после новогодних каникул

Vse42.ru

Профессор Алексей Аграновский рассказал россиянам, что после новогодних праздников произойдет спад эпидемии гриппа.

Вирусолог высказался о заболеваемости гриппом после каникул
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В разговоре с представителями СМИ профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский отметил, что во время новогодних каникул большинство граждан находятся дома и меньше контактируют друг с другом. По этой причине после праздников эпидемия вируса гриппа пойдет на спад, сообщает издание URA.RU.

– Если это и повлияло, то в сторону ослабления выявляемых случаев гриппа и других ОРВИ. Это всегда так и ничего хитрого нет, – цитирует СМИ вирусолога.

Аграновский добавил, что в России контролируемая ситуация с распространением инфекционных заболеваний. В настоящее время грипп "колеблется", однако ожидается его ослабление.

Болезни и лекарства,Алексей Аграновский,МГУ,
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